Egy öreglány, Ász fogad minket a menhelyen. - Ő egyike azoknak a kutyáknak, akik séta után folyamatosan egy lavórban fekszenek, olyankor szinte ki sem akar onnan jönni – mondta Horváth Rita, a MÁSA menhelyének vezetője, aki épp a négylábú bundáját vizezi be a nagy melegben. - Ő az egyik legrégebbi lakónk, 2014 óta van nálunk. Kedves kutya és nagyon szereti az embereket, de eddig még sajnos nem fogadták örökbe – tette hozzá.

Kutya meleg

A kánikulában valamivel kevesebbet sétáltatják ilyenkor a kutyákat, és főként a Sajó melletti gátra viszik az önkéntesek a menhely lakóit, mert ott elviselhetőbb a hőség. - Teszünk ki ilyenkor az udvarra medencéket is, amiben megfürödhetnek a kutyák, illetve van párakapunk, a kenneleket pedig naponta egyszer-kétszer fellocsoljuk. Nyáron a hosszabb szőrű kutyák bundáját kicsire nyírjuk. Van egy önkéntes kutyakozmetikusunk, aki szinte hetente jár hozzánk, hogy rendben tartsa, ápolja kutyáinkat – foglalta össze Horváth Rita.

Tanácsok gazdiknak

- Melegben korán reggel és késő este sétáltassuk a kutyákat – tanácsolja a szakember. - Aszfaltra nem szabad vinni őket, mert a forró burkolat nagyon megégeti, felsérti ilyenkor a talpukat. Mindig legyen friss vize az állatnak, amit naponta többször is cseréljünk. A kint tartott ebeket is segítik már modern eszközök. Lehet olyan hűtőpárnát kapni – kutyás boltokban beszerezhető –, amire ha ráfekszik a kutya, akkor a saját testhőjével beindít egy hűtési folyamatot.

Életmentő szabályok

- Kánikulában semmilyen esetben ne zárják be az autóba az állatot – hívta fel a figyelmet Horváth Rita. - Idén szerencsére még nem kaptunk ilyen riasztást, de tavaly többször is mentettünk kutyát autóból. Ilyenkor 10 perc is elég ahhoz, hogy hőgutát kapjanak, és sajnos ez az életükbe is kerülhet. Ezt a lehúzott ablak sem tudja megakadályozni – hangsúlyozta a szakember. A macskák is szeretik ilyenkor a hűvös helyeket, így a szakember azt javasolja a családi ház körül tartott cicák esetében, hogy amennyiben van ilyen hely, például egy pince, akkor annak az ablakát vagy ajtaját hagyjuk nyitva, hogy ott megbújhasson a meleg elől.

