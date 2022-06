A nyár első tíz napjának záporai, néhol felhőszakadásai a keleti országrészben is többfelé mérsékelték kissé az aszályt, délkeleten azonban tovább súlyosbodott a szárazság. Ráadásul az idén a Medárd napját követő csapadékos időszakra sem számíthatunk, az előttünk álló bő egy héten száraz időjárás lesz a jellemző, csak szórványosan fordulhatnak elő záporok egy-egy hidegfronthoz kötődően – áll az OMSZ legfrissebb agrometeorológiai elemzésében.

Vegyes képet mutat

– Tízszer ennyi is kevés lenne, ezek a nyári záporok csak összegyűlnek egy mélyedésben, és nem segítenek a talaj átnedvesítésében – mondta el keserűen Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. – A szeles, forró szél még kevésbé használ. A legutóbbi egy-két napos áztató eső kicsit lendített ugyan a napraforgó, kukorica állapotán, de több kellene – tette hozzá.

– Itt állok a napraforgótábla közepén, és le vannak száradva az alsó levelek – jellemezte az állapotokat. – Ha így halad tovább, még komolyabban kell gondolkodni az öntöző­rendszerek kialakításán. Víztározók kellenének, hiszen fúrt kutakból nehézkes nagy területek ellátása. Magyarországon a szántóföldek mindössze két százaléka öntözött jelenleg – fejtette ki a szakember. – Öntözési közösségeket kellene kialakítani, mostanra valamit egyszerűsödött az engedélyezési szabályozás. Megyaszón, Hejőpapiban, Mezőkövesden látni már erre példákat – jelezte a megyei elnök.

Az őszi árpa a viaszérés fenológiai fázisában jár, és az őszi búzában is egyre többfelé kezdődik az érés, szépen szőkülnek a táblák. A repcében is lassan véget ér a magok fejlődése, és az érés folyamata kezdődik. A keleti országrészben erősen megviselte az őszi vetésű növények állományait a száraz idő, ez a termés minőségében és mennyiségében is megmutatkozik majd.

Egyenetlenül növekednek

A napraforgó és a kukorica szintén vegyes képet mutat. Ott, ahol legalább 20 mm csapadék öntözte az elmúlt héten a földeket, szépen fejlődnek az állományok. Ahol azonban 5 mm sem esett az elmúlt napokban, ott a poros talajban alig jutnak nedvességhez, és nehezen, egyenetlenül növekednek, gyökérzetükkel a mélyebb talajrétegekben keresik a nedvességet. A keleti országrészt járva látni már combig érő táblákat, de van 10–20 centiméteres, igen gyengén fejlett, az aszálytól szenvedő állomány is.

A dunántúli és északi megyék többször csapadékos, párás időjárása nemcsak kultúrnövényeink fejlődésének kedvezett, hanem a gyomok, a növényi kórokozók és gombás fertőzések számára is jó táptalajt nyújtott.

Csak záporok jöhetnek

A héten két hidegfront is átvonul hazánk felett, melyek megszakítják a kánikulát, ugyanakkor ezek a frontok csak kevés helyre hoznak csapadékot, a száraz időjárás dominál a héten. A következő front csütörtök délután érkezik, pénteken a nap első felében a keleti országrészben fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Ezzel együtt a héten nagyrészt napos, meleg időre van kilátás, a hőmérséklet szerdán és csütörtökön ismét emelkedő tendenciát mutat majd, csütörtökön már sokfelé 30 fok fölötti maximumokkal, és a pénteki néhány fokos lehűlés is csak átmeneti lesz majd. Az ország döntő részén a talajok száradására kell számítani, ami a keleti országrészben a közepes és a nagyfokú aszállyal érintett területek folyamatos növekedéséhez vezet – áll az OMSZ előrejelzésében.