Az emberi faj – bizonyos dolgoktól eltekintve, bizonyos dolgoktól pedig kiváltképp – csodálatos. Az a képességünk pedig, hogy mindenhez tudunk alkalmazkodni, bámulatra méltó.

Nemrég egy fiatal lány mondta nekem, hogy az ő generációja ezt a meleget is jobban bírja, mint az idősebb korosztályok. De nem kell ilyen messzire menni. Egy-egy jó parfüm illatát is hamar megszokjuk – bár ebben is tudunk orrfacsaró kivételekről –, mert alkalmazkodik a szaglásunk.

A hírek világa is alkalmazkodik a lelkünkben is jelen lévő adaptációhoz, mert bizonyos dolgokat annyira megszokunk, hiába sokkolt minket korábban, egy idő után már nem is reagálunk rá. Ezek a témák időről időre lejjebb csúsznak a hírsorrendben.

És így vagyunk a háborúval is. Álmatlan éjszakáinkat, mindennapi beszédtémáinkat már nem csak ez a szörnyűség határozza meg. Adaptálódtunk. Pedig ehhez végképp nem kellene hozzászokni.