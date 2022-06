A négy elkészült beruházás összértéke közel 200 millió forint, ami jól mutatja, hogy a település szépen fejlődik – hangsúlyozta Demeter Zoltán országgyűlési képviselő. Hozzátette: a községháza megújulása mellett fontos kiemelni azt is, hogy a benne dolgozók áldozatos munkája nélkül mit sem érne a modernizáció. A háziorvos szolgálati lakásának felújítása kapcsán a képviselő kiemelte, hogy hálával tartozunk az egészségügyi dolgozóknak a pandémia alatt nyújtott szolgálatukért, ezért is került jó helyre a Magyar Falu Programban elnyert összeg. A program a nehézségek ellenére is folytatódik az elkövetkező években. Az illegális szemétlerakó felszámolásában nagy szerepe volt a helyi polgárőrszervezetnek, a civilek bevonása nélkül nem jöhetett volna létre a projekt. Az együttműködéssel járt sikerrel a munka – vélekedett a képviselő.

Az eseményen átadott beruházásokat Tótszegi István görögkatolikus parókus szentelte meg.

(A borítóképen: Demeter Zoltán és Váradi Lajos átvágja az ünnepi szalagot a községháza előtt)