„Csodálattal tekintünk a görög építészet ékességeire, az akropoliszokra, amelyek az emberi leleményesség letéteményesei. Miskolctapolca Akropolisza messze nem olyan építészeti alkotás, mint a görögországiak, de azok mégis egy már letűnt kor emlékei és már nincsenek bennük lelki tartalmak – fogalmazott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Miskolci Egyházmegye által fenntartott és felújított Akropolisz Szabadtéri Színpad avatóünnepségén. – A miskolctapolcai Akropolisz ugyan nem egy hatalmas, monumentális épület, de a görögkatolikus egyház gondoskodása révén erős lelki tartalommal rendelkezik.”

Hozzátette: „Látjuk a pusztulást Nyugaton, templomok, egyházak mennek tönkre, mert nem törődnek eléggé a lelki töltődéssel.” Pedig az egyházaknak fontos feladata, hogy az épületeket tartalommal, lélekkel töltse meg. Ha ezt mi képesek vagyunk megtenni, akkor nem üres akropoliszok lesznek a világban, hanem olyanok, mint a miskolci Akropolisz, amely kereszténységgel, lélekkel, kultúrával van tele.”

Veres Pál, Miskolc polgármestere elmondta, hogy mindig öröm számára, ha avatóünnepségen vesz részt, mert az jelzi, hogy a város fejlődik. Az Akropolisz Szabadtéri Színpad felújítása különösen fontos a város számára, hiszen része Miskolc idegenforgalmi attrakcióinak, ráadásul a miskolctapolcai fejlesztési projekt részeként, az őspark és a tó környékének megújulásával párhuzamosan valósult meg.

Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke megáldotta a színpadot és használóit és a szalag átvágásával hivatalosan is megnyitották a város fontos nyári szabadtéri színjátszóhelyét.

A Tapolca-projekt része

Az Akropolisz Szabadtéri Színpad felújítása tehát része a „Miskolctapolca turisztikai fejlesztése” című 628 millió forintos projektnek, amely így Miskolc városa és a Miskolci Egyházmegye együttműködésével valósul meg.

Az évente sokezres nagyságrendben közönséget fogadó létesítményben a mostani felújítás révén a korábbi padokat kényelmes lelátószékek váltották fel a nézőtéren, a kavicsos talaj helyett pedig térkőborítást helyeztek le. Úgy alakították ki a helyet, hogy kerekesszékesek is tudják látogatni. Épült mozgáskorlátozott illemhely is.

Megújultak az öltözők is, és külön feljárót építettek ki a színpadhoz, így kényelmesebben lehet a színpadi kellékeket a helyszínre juttatni. Maga a színpad is nagyobb lett szélességében és mélységében is, és megoldották a befedését is. A komplexum utcafrontja impozáns lett, új kapuja van, és térkővel látták el a területet.