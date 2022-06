A hirtelen felmelegedés kedvez a kullancsok szaporodásának, amelyek a nedvesebb, már meleg, de még nem kánikulai és száraz időszakban érzik legjobban magukat. Ilyenkor indulnak táplálékszerző túrára, hogy megdézsmálják azt a két-három gazdatestet, amelyek vérére szükségük van a további szaporodáshoz. Az étlapon pedig ott vagyunk mi is.

A kullancsok télen nyugalmi fázisba kerülnek, nem pusztulnak el, különösen az egyre enyhébb időjárás miatt, és tavasszal, nyár elején kiugróan magas a számuk. Irtásuk a szabadban nem lehetséges, mert nem áll rendelkezésre fajspecifikus, csak őket pusztító engedélyezett permetszer. Jelenleg a legjobb védekezési módszer a riasztóspray-k, kenőcsök használata, a minél zártabb ruházat túrázáskor és a test átvizsgálása a kirándulás, kerti munka vagy játszóterezés után.

Bárhol előfordulhat

„Kullancscsípés bárhol érhet minket, nem kell hozzá erdőbe sem menni, bokrosabb részeken a városban, akár egy játszótéren is lehet kullancs. Borsodban a kullancsok hordozzák mind a két kórokozót, a kullancs-agyvelőgyulladást okozó vírust és a Lyme-kórt okozó Borrelia baktériumot. A Borrelia ellen nincsen védőoltás, azonban korai felismeréskor antibiotikummal jól kezelhető. A kullancs által terjesztett agyvelőgyulladásra nincs gyógyszer, de van hatékony és biztonságos védőoltás, amelyet bármely életkorban érdemes beadatni” – tudtuk meg dr. Csilek András infektológus főorvostól, a Magyar Orvosi Kamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezetének elnökétől, aki hozzátette, hogy mindenképpen érdemes a különböző riasztószereket használni megelőzésképpen, még ha nem is százszázalékos hatásfokúak.

Jellegzetes bőrtünetek

„A Lyme-kórtól sem kell félni, mert jellegzetes bőrtünetekkel jár, és akár már a háziorvos is el tudja kezdeni a gyógyszeres kezelést. Az antibiotikumokat a borrelliózis szövődményei ellen adjuk. Magát a Lyme-kórt nem lehet vele megelőzni, de a késői, súlyos szövődményeket igen. Ha kimegyünk a természetbe, a kullancs-agyvelőgyulladás elleni védőoltással és a riasztószerekkel megtettük, amit lehet. Jó, ha a különböző kullancskiszedő eszközökkel eltávolítjuk mielőbb a rovarokat, de a legtöbb Lyme-kórral kezelt betegem nem is emlékezett a kullancscsípésre, megszívják magukat, és le is válnak legtöbbször, mielőtt még észrevennénk őket” – mondja dr. Csilek András.

Nem baj, ha beszakad

„Az sem okoz gondot, ha véletlenül leszakad és a bőr alatt marad a feje. Az nem fertőz jobban, mint ha a saját koszos körmünkkel vakargatjuk a sebet, és mi magunk juttatjuk be a baktériumokat, és begyullad. A potroha tartalmát lehetőleg ne nyomjuk a sebbe. A lényeg, hogy a Lyme-kórtól nem kell félni, antibiotikummal gyógyítható, az agyvelőgyulladás azonban súlyos és veszélyes, ezt megelőzhetjük a védőoltással” – ismertette a főorvos.