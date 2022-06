A nyári szünet minden évben fejtörést okoz a kisgyermekes szülőknek. A bölcsőde és óvoda szinte egész nyáron befogadja a gyermekeket, leszámítva azt a néhány hetet, amíg teljesen bezárnak, de akkor is tartanak ügyeletet más intézményben. Azonban a tanév végével, június 15-től augusztus 31-ig a tanulók két és fél hónapnyi nyaráról a szülőknek kell gondoskodniuk. Mivel többnyire ennyi szabadsággal senki sem rendelkezik, megoldást kell találni, kivel legyen a gyermek.

Néhány hetet az iskolában

Június 20-tól két hétig lesz napközis tábor az iskolában. Két ötnapos turnust indítanak, melyben délelőtt és délután is foglalkozásokkal, programokkal készülnek a gyerekeknek – mondta Szádeczki Mariann, a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese. Lesz mozi, múzeumpedagógiai, illetve gyermekkönyvtári foglalkozás, valamint meglátogatják a színészmúzeumot is. Továbbá sportprogramok, főzőcske, sütikészítés, kutyás bemutató, kreatív foglalkozás, néptánc, és a miskolci szimfonikusok is várják a gyerekeket majd egy hangszerbemutatóval. Persze emellett lesz szabad játék és fagyizás is – emelte ki az igazgatóhelyettes. Szerveztek ottalvós nyári tábort is, szintén egy-egy hétre külön az alsósoknak és a felsősöknek Kisújszállásra, ahol szintén számos programmal várják a diákokat.

„Jövő héttől három hét tábor következik, majd egy hétig a nagyszülőknél lesznek a gyerekek, ezután két hét szabadságra mennek. Eddig az időpontig a kisebbek még óvodába járnak. Szabadság után már sem az ovira, sem a sulira nem számíthatunk” – mondta Adrienn, aki három gyermeket nevel férjével. Hozzátette: alkalmanként mennek majd vele a munkahelyére is a gyermekei, és amikor a nagyszülő nem dolgozik, velük lesz. Valószínűleg apának is ki kell vennie szabadságot, hogy a gyerekekkel legyen – tudtuk meg.

Egy másik többgyermekes édesanya, Ivett arról számolt be, hogy hetente kétszer napi bejelentéssel dolgozik. Segítsége a gyermekfelügyeletben nincs, a férje nem hiányozhat munkából, így a két kicsi azokon a napokon, amikor ő dolgozik, óvodába megy, az elsős kislánya viszont vele a munkahelyére.

„A két kicsi még óvodás, ők július közepéig az intézményben lesznek, a nagy fiú már középiskolás, így rá nem kell vigyázni” – tudatta a miskolci édesanya, Zsuzsanna. Viszont másfél hónapig az ovisok felügyeletét meg kell oldani. Ebben az időszakban megy nyaralni a család néhány napra, majd szabadságot vesz ki az édesanya és az édesapa is, egymást váltva. A fennmaradó 2-3 hétben pedig a nyugdíjas nagymama vigyáz a gyermekekre.

A borítóképen: A gyerektáborok egy-két hétre megoldást jelentenek. Fotó: MW