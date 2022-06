A nyár visszatérő probléma a kisgyermekes szülők életében. A legtöbben azzal szembesülnek, hogy az iskolai szünidő beköszöntével egyre több gyermek felügyeletét nehezen tudják megoldani. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a többhetes szabadság alatt mire érdemes figyelniük a szülőknek és a gyermekeknek egyaránt.

Óvatosan a vízpartokon

„A jó időjárás beköszöntével nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy csak és kizárólag az arra kijelölt helyeken fürdőzzenek a vízpartokon” – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Janasóczki Attila alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, aki arra is rámutatott, hogy ebben az időszakban kiemelten figyelik a vízpartokat, és arra is kiemelt figyelmet fordít a rendőrség, hogy az illegális fürdőzőket is kiszűrjék, ugyanis ebben az időszakban a leggyakoribb a fulladással járó halálesetek száma, és sajnos nem csak a fiatal korosztályban.

„A gyermekek ilyenkor nagyon merészek, ezért a szülőknek is nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy megtanítsák őket arra, hogy csak a számukra megfelelő vízbe menjenek be” – hangsúlyozta Janasóczki Attila, aki arra is kitért, hogy a megyénkben a Tisza-tó kiemelt helyszín ilyenkor, ott vízi rendészet is kiemelten ellenőrzi a tavat és annak környékét.

Csellengő fiatalok

Azok számára, akik a hetvenes-nyolcvanas években voltak városi fiatalok, a „kulcsos gyerek” kifejezés ismerősen csenghet. Ők voltak azok, akiknek a szülei dolgoztak, így viszonylag nagy önállóságot kaptak az iskola után és a tanítási szünetekben. Saját lakáskulcsuk volt, maguk osztották be a szabadidejüket, így gyakran lehetett velük találkozni parkokban, játszótereken csapatokba verődve.

„Ma már ez a klasszikus kifejezés nem létezik, ugyan csellengő fiatalokkal nemcsak a nyári szünetben, hanem tanév közben is találkoznak kollégáim, ilyenkor a járőrök jobban odafigyelnek, és esetleg megkérdezik a – főleg kisebb – gyermekeket, hogy van-e velük felnőttkorú, aki felügyel rájuk” – mondta el a rendőrségi szóvivő.

Most már jellemzően a szülők táborokba küldik a gyermekeiket. „Vannak különböző napközis foglalkozások és táborok, ahol ameddig a szülő dolgozik, a gyermek megfelelő felügyelet alatt van, de jellemzően az iskolai táborok és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy minden szülő igyekszik arról gondoskodni, hogy a gyermek ne legyen egyedül” – mondta Janasóczki Attila, aki azt is hozzátette, hogy előnyt élveznek a szülők körében az olyan jellegű táborok, ahol a gyermek tanulása is biztosított.

Vannak olyan helyzetek, amikor a digitalizációval együtt járó telefonos és okos­óra-forradalom pozitívummal jár. Ilyen az a helyzet, amikor a szülő távolról is nyomon tudja követni, hogy a gyermeke merre van.

„A mobiltelefonok világában most már a szülő egy szorosabb felügyeletet tud gyakorolni, a gyermeket tudja ellenőrizni, és ez oda-vissza igaz, hiszen ha a gyermeknek problémája van, azonnal el tudja érni a szülőt” – húzta alá Janasóczki Attila alezredes. Amennyiben mégsem éri el a szülőt, akkor mindenképp fontos azt is megtanítani a gyermek számára, hogy a 112-es vagy 107-es központi segélyhívót a nap huszonnégy órájában elérheti. Amennyiben mégis a gyermeket felügyelet nélkül kell hagyni a szülőnek, azt tanácsolja a rendőrség, hogy idegeneknek ne nyisson ajtót, amennyiben váratlan „vendég” érkezik, akkor mindenképp kérdezze meg, milyen céllal érkezett, egyúttal arra is rávilágított a szóvivő, hogy az internetes szűrőprogramok alkalmazását se felejtsék el a szülők, mert nagyon sok esetben a magára hagyott gyermek olyan tartalmakkal találkozhat, amelyek nem az ő korosztályának valók, ezért fontos a folyamatos kontroll.

A nagy vigyáz a kicsikre

„Nálunk nincs probléma a felügyelettel, mert már a legnagyobb fiunk 18 éves, ő most érettségizett, így otthon van, és tud vigyázni a két kicsire, akik már 10 és 13 évesek, úgyhogy akár már önállóan is ellennének. A pandémia alatt is egyedül voltak otthon, így nem szokatlan nekik, hogy ameddig mi dolgozunk, addig nekik egyedül kell eltölteniük a nap nagy részét, de igyekszünk nekik feladatokat adni, hogy ne unatkozzanak” – mondta el az Észak-Magyarországnak Nagyné Bereczki Ilona.

„Nálunk sosem volt probléma a gyermekelhelyezéssel, hiszen a nagymamájuknál töltik a nyár nagy részét, amikor megyek dolgozni, elviszem a nagymamához őket, amikor pedig végzek, akkor jönnek velem haza, nekünk ez nagy könnyebbség, és egyfajta megnyugvást ad, hogy biztonságban tudhatjuk a gyermekeinket” – nyilatkozta az Északnak Hegyi Laura.

„A feleségemmel meg­osztva ügyelünk a gyermekeinkre, mivel váltott műszakban dolgozunk, így soha nincsenek egyedül a gyerekek. Ketten vannak testvérek, és hasznosan töltik el a szün­időt, és mi is igyekszünk nekik tartalmas nyarat biztosítani” – mondta Bíró Ferenc.

(A borítóképen: Csépányi-Fürjes Vince és Gál Ákos a miskolci Népkertben sportolással töltik a szünidő egy részét)