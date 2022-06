Zenészekkel kiegészülve szervez véradási akciót a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete a Helynekemben pénteken. Ezzel a nyári időszakra is biztosítani szeretnék a vérutánpótlást. Pénteken délelőtt 11 órától este fél 7-ig lesz a véradás, melyet a Területi Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete Közösen szervez. Várnak mindenkit, aki szeretné embertársait gyógyuláshoz segíteni. Tavaly hetvenen voltak ezen ezen az alkalmon, ami szép szám, de idén szeretnék ezt a számot meghaladni. Számítanak a jótékonysági koncerten fellépő fiatalokra és a nézőkre is – mondta Ficsór-Kis Alicia a Vöröskereszt megyei kommunikációs munkatársa. Hiszen a véradással szinte azonos időben, délután két órától a Helynekem teraszán utcazenei fesztivált tartanak jótékonysági céllal miskolci ismert művészek, együttesek, ifjú tehetségek és fiatal zenekarok közreműködésével.

A négy fal között

Tavasz óta mintegy kétszáz ukrán menekült édesanya, nagymama és gyermek él a miskolci Károly Hotelben. Jelenleg is csaknem 90 óvodás- és iskoláskorú gyermek, sőt néhány napos kisbaba is van a miskolci szállón. Az otthonuktól távol, sokkal szerényebb körülmények között és idegen környezetben élő gyermekek a nyarat is a hotelben, a négy fal között töltik majd, miközben édesapjuk valószínűleg valahol Ukrajnában harcol. Átmeneti otthonuk lett a miskolci épület, ahol a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete vezető szerepet vállalt a családok mindennapi ellátásában. Az élelmiszer adományon, a gyermekek óvodai-és iskolai ellátásának megszervezésén és a szociális segítségnyújtáson túl hatalmas feladatot jelent a gyermekek szabadidős programjainak megszervezése, mely a nyári időszakban kiemelten fontos feladatuk – hangsúlyozta a kommunikációs munkatárs.

Hozzátette: kialakítottak már egy kisebb játszóteret a gyermekeknek, és a legtöbben már óvodába vagy iskolába járnak, de idejük nagy részét az épületben töltik. Számukra most nincs nyaralás és iskolai táborok, családi programok a barátokkal, rokonokkal. Szeretnénk a nehéz sorsú gyermekek vakációját kicsit színesebbé tenni, ennek érdekében szervezték meg a jótékonysági napot, amelyhez a miskolci zenészek is csatlakoztak. Mások mellett a Z!ENEMi, a Nahaj Akusztik, a Bíborszél és a HoldEső, valamint a Tisztakosz zenekar tagjai, de Vihula Mihajlo ukrán származású gitárművész és tanítványai is fellépnek.

A karitatív szervezet az eseményen befolyt összeget a nyári programokra fordítja.