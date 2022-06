A magyar kormány 2,6 millió nyugdíjashoz juttatja el egy hónap múlva az évközi kiegészítő nyugdíj­emelést, összesen 184 milliárd forintot. Tállai András parlamenti államtitkár, a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese közlése szerint a magas infláció miatt 3,9 százalékos nyugdíjemelést hajtanak végre. A következő hónapban a címzettek a 13. havi nyugdíjjal együtt összesen nyolchavi nyugdíj után kapják meg a növelést egy összegben, az aktuális havi nyugdíjjal együtt. Aki a bankszámlájára kérte az utalást, annak július 12-én írják jóvá a pénzt. Postai úton pedig a szokásos naptári napon viszi ki az összeget a postás. A jövő év elején a 13. havi nyugdíj címén több mint 370 milliárd forintot kapnak kézhez az érintettek.

További korrekció jöhet

„A rendkívüli emelés a hivatalosan 8,9 százalékosnak jelentett éves infláció mértékét követi. Az előrejelzések azonban egybehangzóan ennél magasabb, legalább 10,2–10,7 százalék közötti éves inflációt vetítenek előre – nyilatkozta az Északnak a NyugdíjGuru News. – Ennek következtében a nyugdíjasok szinte biztosan számíthatnak egy újabb nyugdíjemelési korrekcióra idén novemberben, amelynek mértéke a jelenlegi előrejelzések szerint 1,3–1,8 százalék lehet. Ez ennél akár sokkal magasabb mértéket is elérhet a január–augusztus hónapokban mérendő tényleges inflációs adatok függvényében.”

A nyugdíjemelésről országos és helyi nyugdíjasszervezetek vezetői is elmondták a véleményüket.

– Ebben az évben a korábban közölt 3 százalékos nyugdíjemelés helyett a nyugdíjasok 5 százalékos emelést kaptak. Ennek az az oka, hogy az infláció messze magasabb, mint 3 százalék – magyarázta dr. Hegyesiné Orsós Éva, az „Életet az éveknek” Országos Szövetség elnöke. – Örülünk, hogy van évközi korrekció, és ezzel a kormányzat nem várja meg a novembert. Viszont probléma, hogy az infláció mértéke egy átlagszám. Főleg a kisnyugdíjasok vásárlói kosarában pedig az élelmiszer van többségben. Nagyon sokan vannak az országban olyanok, akiknek a havi nyugdíja 120 ezer forint alatt van. Az élelmiszerárak az átlagos inflációt azonban csaknem kétszeresével haladják meg, azaz 18,6 százalékkal emelkedtek. Azok közül az alapvető élelmiszerek közül, amelyekre nem vonatkozik az árstop, többnek az ára 30 százalékkal növekedett. Például a margarin, kenyér, száraztészta és a tojás ezek közé tartozik. Indokoltnak tartanánk, ha a kormány megvizsgálná a 100 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat kapók helyzetét. Egy részük esetében ez csak kiegészítő nyugdíj, hiszen külföldről is kapnak nyugdíjat. A jövőben pedig nyugdíjkorrekciós csomag keretében megszabhatnák, hogy az idősek mely körénél emelik a nyugdíjat.

A megyei nyugdíjasok érdekvédelmi szövetsége éppen a nyugdíjemelés témáját járja majd körül a következő Országos Nyugdíjas Parlament ülésén az Országházban.

Biztos pont a változásban

– Nagyon örülünk a nyugdíj­emelésnek, annál is inkább, mert ez a 13. havi nyugdíjra is vonatkozik. Ez több, mint amire összességében számítottunk, viszont az elszabadult árakhoz képest egy kicsit kevés. Pláne, hogyha a nyugdíjaskosárhoz nézzük az emelés összegét – mondta Lukács-Pete Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségének elnöke. – Az alapvető élelmiszerek és a gyümölcsárak emelkedtek meg a legnagyobb mértékben. A megyén belül is nagy eltérések mutatkoznak például a csirkecomb ára tekintetében. Az árstop persze sokat segít mindezen, de tartunk tőle, hogy később ugyanúgy a lakosság fogja megfizetni ennek az árát. Több egyedülálló tagunk inkább az üzemi konyhát és az ételkihordást választja, mint hogy magának főzzön. Azonban szó van róla, hogy ősszel ennek a térítési díját is az alapanyagárakhoz fogják igazítani. Jelenleg a bizonytalansági mutatók akkorák, hogy minden lehetőséget igyekszünk megragadni, ami kicsit csökkenti a költségeinket.

Rokkantnyugdíjasoknak is

A helyi mozgássérültek egyesületében az idősebbeket szintén érinti a nyugdíjemelés, akik számára ez nagy segítség.

– Ekkora infláció mellett minden tagunk nagyon várja ezt a nyugdíjemelést, és örülünk neki. Tudomásom szerint azok is megkapják ezt, akik rokkantnyugdíjasként fejezték be a munkaviszonyukat – tudatta Csattosné Simon Mária, a Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete Senior Klubjának elnöke. – Egy mozgássérültnek eleve kevesebb a nyugdíja, és nekünk minden kis összeg jól jön. Az élelmiszerárak mellett bár kisebb mértékben, de a gyógykezelések költsége és a gyógyszerárak is megemelkedtek. Többen közülünk nem főznek, hanem hozatják az ételt, de már az is többe kerül. Az egyesület támogatószolgálatának is fizetni kell, hogyha kezelésre szállítanak minket. Ott is biztos, hogy emelkedni fog a kilométerár, de egyelőre abban még nincs változás.

(A borítóképen: Főleg élelmiszerre költik a pluszpénzt (illusztráció))