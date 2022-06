„Olvasva az Öregdiákok jelentkezzenek felhívásukat, én most megteszem”, kezdi levelét Oroszné Csillag Klára. Mint írja, az idén volt 50 éve, hogy a Herman Ottó Gimnázium 4/5 osztálya elballagott. Az osztályuk 1968-ban emlékei szerint 35-40 fővel indult, Váncsa Andrásné (később Mol- nár Dezsőné) osztályfőnökük vezetésével. „Nagyon jó kis közösséggé kovácsolódtunk össze, amit az is bizonyít, hogy azóta is tartjuk a kapcsolatot. Most készülünk szeptemberben a kerek évforduló megünneplésére. Sajnos már az osztályfőnökünk és a tanárainkból is nagyon sokan nem élnek, és négy osztálytársunk sem lehet velünk. Az utolsó két találkozónk és a mostani is annyiban rendhagyó, hogy megpróbáltuk felkutatni azokat az osztálytársainkat is, akik ugyan nem érettségiztek velünk, de akár csak egy évet is jártak velünk.” A mellékelt kép a 45 éves találkozójukon készült.

Öregdiákok jelentkezhetnek

(A borítóképen: A Herman-gimnázium 1972-ben végzett 4/5 osztálya | Fotó: Olvasónktól)