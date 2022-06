Közel 30 százalékkal emelkedett a nemzetközi szinten is számontartott megjelent tudományos cikkek száma a Miskolci Egyetemen az elmúlt három évben. Az egy oktató-kutató főre jutó hivatkozások száma az elmúlt két évben megduplázódott. Mindezek a szempontok is szerepet játszanak abban, hogy egy-egy egyetem milyen helyet foglal el a QS-világranglistán. A tegnap nyilvánosságra hozott nemzetközi rangsorban a Miskolci Egyetem továbbra is megőrizte a helyét. A rangsorolt egyetemek száma az elmúlt évben 1300-ról 1462-re nőtt, a Miskolci Egyetem pedig ezen a fokozatosan bővülő listán megőrizte a korábbi helyét, vagyis az 1001–1200. közötti helyek egyikén szerepel. Tavaly a Miskolci Egyetem a QS által világszerte figyelt egyetemek legjobb 77 százalékában volt, idén pedig már a legjobb egyetemek 70 százalékában szerepel.

Harminc százalékkal

A világranglistán való szereplés előfeltétele, hogy az elmúlt öt évben megjelent Scopus-cikkek száma meghaladja az ezret. Az elmúlt három évben a Scopus-cikkek száma közel harminc százalékkal, 1138-ról 1444-re emelkedett a Miskolci Egyetemen. Minderről a Miskolci Egyetem közleménye tájékoztatott.

(A borítóképen: Nemzetközi hét a Miskolci Egyetemen | Fotó: egyetem)