Május 28-án több pontban is változáson mentek keresztül a fogyasztóvédelmi előírások. Szombat óta kötelező például értékelési és moderálási szabályzatot, vagy azzal egyenértékű tájékoztatást alkalmaznia azoknak a cégeknek, amelyek vásárlói véleményeket tesznek közzé. Szigorodtak továbbá a fizetett reklámok megjelenítésével, a szerződéskötést megelőző fogyasztói tájékoztatással vagy például az árkedvezmények bejelentésével kapcsolatos elvárások is. Azok a vállalatok, amelyek nem felelnek meg az új szabályoknak, hatósági elmarasztalás esetében akár a szankciót kiszabó határozat meghozatalát megelőző évben elért nettó árbevételük 10 százalékáig terjedő pénzbírsággal is büntethetőek – hívja fel a figyelmet az EY Law.

Egyre többet ér a vásárlók véleménye

2022. május 28-a óta minden vállalkozásnak rendelkeznie kell egy úgynevezett értékelési-moderálási szabályzattal, ha közzétesz vásárlói véleményeket vagy értékeléseket. A dokumentum tartalmi és formai követelményeiről és a május 28-i változásokról a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a közelmúltban publikált egy összegzőt, praktikus tippekkel.

„A szankciók elkerülése érdekében kiemelten fontos, hogy a cégek tisztában legyenek azzal, hogy, még ha meg is fogadják a GVH javaslatait, a jogi megfeleléshez szükséges részletességet a GVH tájékoztatója nem éri el, ahogy az adatvédelem területére sem tér ki. Ezért ha a vállalkozás még nem készített értékelési-moderálási szabályzatot vagy készített, de nem biztos benne, hogy az kellően részletes, akkor érdemes minél hamarabb szakértő tanácsadást igényelnie. A kockázat jelentős, hiszen például a moderálási szabályzat hiánya igen könnyen detektálható, vagyis akár egyetlen fogyasztói panasz, vagy versenytársi bejelentés is hatósági eljárásindítást és szankciót eredményezhet” – mondta el Dr. Nagy Andrea Magdolna, az EY Law fogyasztóvédelemi joggal foglalkozó ügyvédje.

A hétvégén hatályba lépett fogyasztóvédelmi jogi előírások számos további, fontos változást hoztak. Szombattól például már arról is tájékoztatni kell a cégeknek a fogyasztókat, ha az internetes keresési találatok olyan kereskedők termékeit, honlapjait vagy hivatkozásait is tartalmazzák, akik fizettek a megjelenésért. Szintén előzetesen, már a vásárlásra való felhívásban jeleznie kell az online értékesítőknek, ha egy harmadik feles megállapodás nem minősül fogyasztói szerződésnek, és emiatt a vevőt nem illetik meg a fogyasztói jogok.