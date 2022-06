Tíz évvel ezelőtt léptek be a miskolci duális képzésbe a Bosch csoport helyi vállalatai. A jubileum alkalmával csütörtökön megújították és kibővítették a társaság és a Miskolci Szakképzési Centrum együttműködését. A megállapodás értelmében a jövőben az Andrássy Gyula Gépipari és a Bláthy Ottó Villamosipari Technikum mellett a Kandó Kálmán Informatikai Technikum is csatlakozik a cég partnerintézményeihez. A képzési szerződés ünnepélyes aláírása után nyílt nap keretében, játékos formában mutatták be a legmodernebb technológiával felszerelt Bosch-tanműhelyeket a Miskolcról és környékéről érkező, pályaválasztás előtt álló diákoknak.

Nagy előnyt jelent

A gyakorlatorientált képzésben részt venni nagy előnyt jelent a munkaerőpiacon. Jelentőségét már a gyáralapító Robert Bosch is felismerte, amikor 1913-ban tanoncrészleget hozott létre üzemében, amellyel a munkaerő-utánpótlást igyekezett biztosítani – utalt a cégcsoporton belül kialakított képzési rendszer évszázados múltjára az ünnepi eseményen Frank-Stephan Kupfer, a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. gazdasági ügyvezető igazgatója. Kiemelkedően fontosnak tartják ma is, hogy a náluk tanulók belelássanak a valós gyártási és kutatási folyamatokba, így már az iskolapadban magukba szívhatják a jövőbe mutató innovációs szemléletet, az alkalmazkodni tudást a gyorsan változó világhoz.