A legtöbbünket önkéntes otthoni munkavégzésre ösztönző, teszem azt karanténba kényszerítő koronavírus-járvány a mezőgazdaságban egészen másként jelentkezett. Példának véve a szőlőültetvényeket, ott aztán nehéz lett volna home office-ban elvégezni a metszést vagy az érés végén a szüretet. A gazdáknak persze meg kellett küzdeniük az időszakos munkaerőhiánnyal, hiszen előfordult, hogy a halaszthatatlan idénymunkára nem volt elegendő ember, mert a betegség miatt nem hagyhatták el az otthonukat, vagy a járvány következményeitől félve nem jelentkeztek a feladatra.

A járvány szó viszont eléggé ismert és félt kifejezés a szőlőművelésben is. Ugyanis akárcsak mi, emberek, a szőlő is megbetegedhet, és – csakúgy, mint a mi esetünkben – a betegségeket különböző gombák, baktériumok és bizony vírusok is okozzák. Mindezek ellen „védőoltással” lehet és szükséges védekezni, hogy helyreálljon a szőlőtőkék és termésük egészsége. Aztán a járvány után – ember és növény esetében egyaránt – jön a remény ideje, hogy nem történik többé baj.