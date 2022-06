12:18

21. Javaslat, Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 37/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Osváth Zoltán, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője:

Forgalomszabályozási szempontok voltak döntőek a javaslat kidolgozásánál. A megoldás a parkolási zónák átsorolása és a díjemelés. Ez a megfelelő szolgáltatási színvonal megtartása miatt is fontos. Olyan pontosításra is szükség van, hogy a parkolószelvényt a műszerfalon kell elhelyezni. Díjmentes időszak lesz december 23-a és január 1-je között.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető:

Ez is példája, hogy ez az emelések közgyűlése. Tény, hogy a fizető parkolás lényegében forgalomszabályozó eszköz. Az is tény, hogy több helyen a lakoság kéri, hogy az adott utca fizető parkoló legyen. Nem értem a kék zóna kivezetését. Már ez önmagában díjemelés. Ehhez jön még az, hogy alapból emelik az óradíjakat. A sárgából a zöldbe átsorolás jelentős emelkedést jelen. A mélygarázsok díjait egységesítették, de itt is jelentős a drágulás. Ugyanez a helyzet a bérletek esetében. Ennek a drágulásnak is a miskolciak a kárvallottai.

Badány Lajos alpolgármester:

Tíz éve szőnyeg alá sorolt helyzetet kell kezelni. A belvárosban képtelenség szabad parkolót találni. Miskolcon a hasonló nagyságú városokhoz képes alacsonyak a parkolási tarifák. Világszerte cél az autós közlekedés visszaszorítása. Ehhez kell nekünk is igazodnunk. Szorgalmazzuk a kerékpáros közlekedést, az elektromos hajtást. A teljesen elektromos autók továbbra is ingyen parkolhatnak.

Dr. Kovács László, KDNP:

Vannak olyan nem teljesen elektromos autók, amelyek 50-60 kilométert képesek elektromos hajtással megtenni. Velük mi a helyzet?

Szopkó Tibor alpolgármester:

Miskolcon is egyre aggasztóbb a parkolási helyzet. Az autók száma jelentősen megnőtt. Nagy gond, hogy a munkából hazatérők egye nehezebben képesek parkolót találni saját lakóhelyükön.

Hollósy András, KDNP:

Mennyi felszíni parkoló van Miskolcon?

Pakusza Zoltán, A Mi Hazánk:

A külvárosban parkolás helyzete is rossz. Egy perecesi ember vagy saját autóval megy be a városba, vagy órákat vár a buszra. Ez súlyos hátrány számukra.

Gazdusné Pankucsi Katalin, Fidesz:

Súlyos mértékű a díjemelés! Szerinem sokan letennék az autót, ha tudnának utazni a tömegközlekedéssel. De nem tudnak. Tapolca esetében például újra forgalomba kellene állítani a 2-es buszjáratot.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető:

Mi is a zöldítés pártján vagyunk. De az előterjesztésben a parkolási díjtételek súlyos emeléséről van szó. Van olyan terület, ahol a jegyek ára 100 százalékkal emelkedik.

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető:

A helyben lakók lakossági bérletet válthatnak. Szerintem a problémamegoldáson kellene gondolkodni, nem az áremelést szajkózni. Van, hogy több bérletet adtak el, mint amennyi parkoló van a városban. Globálisan tekintettük át a parkolórendszert, ami nem történt meg az utóbbi tíz évben. A parkolóóráink elavultak.

Szopkó Tibor alpolgármester:

A helyben lakók 2900 forintos bérlettel parkolhatnak a lakóhelyükön.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető:

A családokhoz érkező rokonokra, vendégekre gondoltam, akinek drágán kell jegyet, bérletet váltani.

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető:

Nem lehet egy elemet, a díjat kiemelni. Felelős gondolkodásra van szükség. A miskolci parkolási díjak az emelést követően is az ország legolcsóbbjai közé fognak tartozni.

Veres Pál polgármester:

Foglalkozunk a város közlekedési koncepciójának teljes átalakításával. Rövidesen csökkeni fog a belvárosi parkolóhelyek száma. Tény, hogy a tömegközlekedést fejleszteni kell.

Osváth Zoltán, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője:

Csak a 100 százalékban elektromos autók parkolhatnak ingyen.

11:49

17. Javaslat a vis maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára

Dr. Ignácz Dávid jegyző:

A lillafüredi függőkertben 20 méter hosszan leomlott a támfal. Vis maior támogatásért fordul a város. Harminc százalék az önrész. A teljes bekerülési költség 30 millió forint.

Dr. Kovács László, KDNP:

A terület képviselőjeként köszönöm a hatékony ügyintézést.

16. Javaslat a lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítására

Kéri Zoltán, a Miskolc Holding Zrt. ingatlangazdálkodási igazgatója:

A járvány miatt veszélyhelyzet befolyásolta a rendelet végrehajtását. Ezt kell beépíteni.

Molnár Péter KDNP frakcióvezető:

A városvezetés mit kíván előkészíteni? Egy áremelkedésről van szó? Ha igen, mekkora mértékű lehet? Sokezer miskolci családról van szó.

Gazdusné Pankucsi Katalin, Fidesz:

Emelkednek-e a lakásbérleti díjak? Mennyivel?

Kéri Zoltán, a Miskolc Holding Zrt. ingatlangazdálkodási igazgatója:

Az előterjesztés csak a veszélyhelyzet definiálásáról szól. A lakbérek változásáról nem tudok beszélni. A jelen rendelet szerint 2023. január 1-jétől változni fognak a lakbérek. Lépcső díjemelést irányoztunk elő, de ezeket nem lehetett végrehajtani. A közben létrejött szerződések már tartalmazzák azt, hogy később hogyan fog alakulni a lakbér.

11:26

12. Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről

Dr. Bodnár Tibor:

A közgyűlések közötti időszakban ezúttal hat esetben hozott döntést a polgármester.

11. Javaslat a 2021. II. félévet érintő, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására.

Dr. Bodnár Tibor:

A közgyűlési döntések jelentős részét végrehajtották.

10. Javaslat a Közgyűlés 2022. II. félévi munkatervének megállapítására.

Deák-Bárdos Mihály, Fidesz:

A Fidesz és a KDNP mindig leadta javaslatait, de nem köszönnek ezek vissza a napirendek között. Például gazdasági társaságok működéséről szóló beszámolók.

Dr. Bodnár Tibor osztályvezető:

Azért nem szerepelnek a napirendek között, mert nem közgyűlési hatáskörbe tartozóak.

9. Javaslat a 2022. évi ingatlangazdálkodási terv elfogadására

Kéri Zoltán, a Miskolc Holding Zrt. ingatlangazdálkodási igazgatója:

2,5 milliárd forint bevétel szerepel bérleményekből a költségvetésben erre az esztendőre. Sok a rossz műszaki állapotú bérlakás, amelyeknek felújítása jelentős költségeket jelent. Pályázat útján keresnek bérlőket a szabad lakásokra. Az ingatlanok értékesítése is terv szerint történik.

Szopkó Tibor alpolgármester:

2020 óta a városvezetés előremutató, szakmai alapokon nyugvó döntéseket hozott az ingatlangazdálkodás területén. Vannak nehézségek, eredeti terveinktől el kellett térnünk. Feladatunk, hogy a nem hasznosítható ingatlanvagyon sorsáról rendelkezzünk. A halott vagyonokból hasznos vagyont csináljunk. Az ingatlanfejlesztés területén komoly szakmai munka indult meg, hogy a város épüljön, szépüljön.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető:

Magasnak tartom a kihasználatlan lakásállományt. Idén mindössze 16 lakás felújítását tervezik. Mit próbálnak megtenni, hogy csökkenjen az üres lakások aránya? Mennyi ingatlan bontását tervezik? Mi lesz a 20 emeletes és a központi leánykollégium sorsa?

Veres Pál polgármester:

Mindkét épületet eladásra kínáltuk. Komoly érdeklődés van rá.

Kéri Zoltán, a Miskolc Holding Zrt. ingatlangazdálkodási igazgatója:

Az üres ingatlanok között sok olyan van, amellyel nem tudunk mit kezdeni. Számítunk a befektetőkre.

10:59

8. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2022. évi felülvizsgálatára.

Dr. Szekanecz Noémi osztályvezető:

Törvényi kötelezettség a szolgáltatástervezési koncepció megalkotása és két évenként a felülvizsgálata. Ez történik meg most. Újdonság, hogy újra működik a szociálpolitikai kerekasztal.

Dr. Kovács László, KDNP:

Hatalmas területről van szó. Utoljára 2018-ban volt érdemi felülvizsgálata a koncepciónak. A MESZEGYI munkáját nagyon színvonalasnak látom. Áldozatos, lelkiismeretes munkát végez mindenki a szervezetben. Aggasztó viszont, hogy a város lakoságszáma folyamatosan csökken. A természetes szaporodás -1500 az utóbbi bő egy esztendőben. Ráadásul nagyon sokan elköltöznek a városból.

Varga Andrea alpolgármester:

A problémákra próbálunk gyors megoldásokat találni. Az időskorúak létszámának növekedése komoly feladatot jelent az elkövetkező időben. A szociális intézmények fejlesztést igényelnek. Több évtizedes elmaradást kellene behozni. Komoly erőforrásokat igényel mindez az önkormányzattól.

7. Javaslat az időskorúakkal foglalkozó civil szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Dr. Boskó Réka osztályvezető:

Évente egyszer 50 ezer forint támogatást kaphatnak civil szervezetek tevékenységük támogatására.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető:

Támogatjuk az előterjesztést, mert a szépkorúak száma jelentős a városban és helyes a szervezetek ilyen támogatása. Az előző önkormányzat ennek érdekében hozta létre a Salkaházi Sára Programot.

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető:

A jelenlegi városvezetés mindent elkövet, hogy az idősekkel foglalkozó - és más - civil szervezetet partnernek tekintsen. A mostani brutális áremelés megnehezíti az erőfeszítéseket.

6. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a CINE-MIS Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötésére.

Molnár Mariann, Cine-Mis Kft.:

A közszolgáltatási szerződés hónap végén lejár, meg kell hosszabbítani. Az új szerződés lényegileg megegyezik az előzővel.

10:37

5. Javaslat ingatlanrész értékesítésére a „Napfényt az életnek” Alapítvány részére

Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida osztályvezető:

A „Napfényt az életnek” Alapítvány kereste meg az önkormányzatot egy épületrész megszerzése érdekében tevékenységük folytatása érdekében.

Dr. Kovács László, KDNP:

Támogatjuk az előterjesztést, mert a város számára nagyon fontos a hajléktalanok ellátásának biztosítása.

Fodor Zoltán, Velünk a Város:

Az alapítvány nagyon fontos tevékenységet végez.

4. Javaslat a Hejő-patak medrét képező ingatlanok megszerzésének kezdeményezése tárgyában

Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida osztályvezető:

Arra tesznek javaslatot, hogy a Hejő-patak mentén négy ingatlan tulajdonát szerezze meg a város. Többek között kerékpárút építése miatt van szükség erre.

Kozma Istvánné, Fidesz:

Egy éve várunk erre, mert a kerékpárút építése emiatt halasztódik.

Veres Pál polgármester:

A vízjogi engedélyre vártunk.

Bazin Levente, Velünk a Város:

Hasonló a helyzet a Pereces-patak ügyében. Hét hónapja várunk a hatósági engedélyre.

3. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 379/2021. (VI.14.) számú határozata módosítására.

Szilágyi Kornél főosztályvezető:

Az önkormányzat a CIB Banknál vezeti a folyószámláját. A folyószámla hitelkeret 3 milliárdról 4 milliárdra emeléséről született döntés. Az önkormányzat zavartalan pénzforgalma miatt van szükség erre.

10:25

2. Javaslat telepítési tanulmányterv és a kapcsolódó településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyására, valamint kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására a Miskolc 23365/43 hrsz.-ú ingatlan, DAM déli részének területére.

Szunyogh László főépítész:

A kohászat területe hosszú évtizedek óta nincs jogilag rendezve és ez akadályozza a fejlesztéseket. Százas nagyságrendű tulajdonos létezik. Cégek kezdeményezték, hogy végezzük el a szabályozást a településrendezési terv keretében és legyen a terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítva.

Deák-Bárdos Mihály, Fidesz:

Amikor a kohászat fénykorát élte, több tízezer család létét biztosította. Az előző városvezetés is próbálta az osztatlan közös tulajdon helyzetét rendezni. Milyen beruházás lesz az adott területen? Egyeztettek-e a területen lévő cégekkel, van-e konszenzus? Az egykori Digép területén tervez-e hasonlót az önkormányzat?

Bartha György, Velünk a Város:

Tizenöt évet dolgoztam a kohászatban. A cégek vezetői megkerestek engem is. Egy céljuk van, hogy pályázzanak. Erre áldozni is hajlandók. Ha máshol is lenne ilyen akarat, akkor nem zárkózna el a városvezetés ettől.

Veres Pál polgármester:

A Miskolci Egyetem kapott lehetőséget a volt kohászat területének rendezésével kapcsolatos munka koordinációjára. Még nagyon sok feladat vár ránk ebben.

Szunyogh László főépítész:

Azért kiemelt fejlesztési terület, mert működő gazdasági vállalkozásokról van szó, és ezzel lehetőséget biztosítunk a gyorsabb hatósági eljárásra. A városvezetés tárgyal a cégekkel. A Digépben más a helyzet, mert ott lehetséges a megosztás. Lehetséges önálló telkek kialakítása.

10:11

1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról, valamint a köznevelési intézmények étkeztetéséért fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítására.

Dr. Szekanecz Noémi osztályvezető:

A törvények értelmében térítési díjat kell fizetni a gyermekekkel kapcsolatos ellátásokért. Évente kell megállapítani a díjat és évente egyszer módosítható alkalmazkodva a körülményekhez. A veszélyhelyzet miatt díjemelési moratórium van érvényben június végéig. Ezért van most szükség a módosításra. A szolgáltató cég 25 százalékkal magasabb áron biztosítja az étkeztetést. Többször is jelezték, hogy emelésre volna szükség, mert nem fedezhető az ellátás. Az adagokat le is csökkentették.

Hollósy András, KDNP:

Látható, hogy díjemelések, megszorítások. A miskolciak megszorítása következik. Ezek tények, még ha a polgármester előre próbálta megmagyarázta is. Akármit is mondunk, ennek a város lakói isszák meg a levét. Azt látják a miskolciak, hogy nem a város érdekét képviseli a városvezetés, hanem a cégekét.

Bartha György, Velünk a Város:

Az előző városvezetés oda adta a haveroknak a miskolci étkeztetőcéget lényegében ingyen. Gondoljanak erre vissza.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető:

Önkormányzati feladat az étkeztetés ellátása. Ilyen mértékű díjemelések korábban nem voltak. Amit korrigálásnak nevez a városvezetés, az indokolatlan áremelés. A mai az emelések közgyűlése lesz. Amint lehetősége van a baloldali városvezetésnek, azonnal megsarcolja a város lakóit. Ezt a Fidesz és a KDNP képviselői nem támogatják, mert az infláció mértékét jóval meghaladó emelésekre tesznek javaslatot. Szerintünk ez brutális emelés. Ez súlyos anomáliákhoz fog vezetni.

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető:

A városvezetés keze meg van kötve, mert a Fidesz 2017-ben átjátszotta egy cégnek a teljes közétkeztetést. Ellentételezés nélkül. Ennek fejében egyetlen fillért sem adtak a város számára. Ráadásul a cég hatalmas nyereségre tett szert a miskolciak pénzből. A boltokban tapasztalható brutális áremelés sújtja az embereket. Azt kellene megnézi, hogy ennek mi az oka. A magyar áremelés üteme sokszorosa a környékbeli országokban tapasztalhatónak. Ilyen áremelés mellett az ellátás biztosítása plusz 130 millió forint terhet jelent csak az önkormányzatnak. Ezt nem hárítjuk át az emberekre. Ráadásul a miskolci gyerekek többsége olyan helyzetben van, hogy ingyen kapják a közétkeztetést.

Fodor Zoltán, Velünk a Város:

Korábban gyakorlat volt, hogy évente csak inflációval emelték a díjakat. Az előző önkormányzat indokolatlanul nem emelt, ezért most szükségszerűvé vált. Az ingyenesdizés nem vezet sehova, hatalmas veszteségek keletkeznek.

Szopkó Tibor alpolgármester:

Az ellátás biztonsága érdekében kell megszavaznunk ezt az előterjesztést, ez most a legfontosabb. Az ellátó cég költségei jelentősen megemelkedtek: alapanyag, energia, dolgozói költségek. 20-30 százalék emelést kértek. Érdekesség, hogy Debrecenben ugyanekkor, ugyanilyen témáról tárgyal a közgyűlés. Nincs szó politikai attitűdről, szakmai alapon született az előterjesztés.

Varga Andrea alpolgármester:

Demagógia arról beszélni, hogy ne legyen díjemelés. Majdnem kétszeresére emelkedtek 2018 óta az alapvető élelmiszerek árai. Kénytelenek vagyunk tudomásul venni ezeket a számokat. Nem az infláció mértéke a mérvadó, hanem a konkrét bolti árak. Fontos, hogy a gyerekek megfelelő élelmiszereket kapjanak. Ez a fő szempont.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető:

Amikor egy szakmai anyagot elkészít egy osztály, kap instrukciókat például arról, hogy milyen mértékű legyen a díjemelés. Korábban nem voltak ilyen mértékű emelések, a mostani városvezetés viszont amint lehet, azonnal emelést jelent meg.

Veres Pál polgármester:

Komoly szakmai vita előzte meg a beterjesztést.

Dr. Mokrai Mihály, Velünk a Város:

A mostani élelmiszer áremelés a Fidesz 12 éve elhibázott gazdaságpolitikájának eredménye. Ez a teljesítmény nulla. Most az a lényeg, hogy a gyerekeink megfelelő minőségű ellátást kapjanak.

Veres Pál polgármester napirend előtt:

A jelenlegi legfőbb gondunk a svájci frank alapú kötvény visszafizetése. Tíz éve a Fidesz-vezette városvezetés meghosszabbította a hitelt, most azonban már nincs mozgástér. Augusztus 1-jén vissza kell fizetnünk a kötvényt. Erre kell felvennünk 4 milliárd forint hitelt. Az eredeti javaslat tartalmazott másik 4 milliárd forint hitelt, ám ezt többen nem szavazták meg. Ebből finanszíroztuk volna a város iparterületi fejlesztését. Debrecen is hitelből fejleszti ipari területeit, mégpedig 44 milliárd forint hitelből. Mégsem hangos tőle az országos sajtó. Ez olyan hitel, amely megtérül. Nem ördögtől való dolog ilyen célra kölcsönért folyamodni. Mi pedig azon vitatkozunk, kell-e ilyen befektetés ösztönzés, közben pedig például Debrecen elhúz mellettünk. Meg kell tennünk mindent, hogy a város fejlődjön, hitelt veszünk fel, utazunk, hogy ajánljuk a lehetséges befektetéseket. Nagy gond, hogy Miskolc tömegközlekedéséből 2 milliárd forint hiányzik. Míg Debrecen komoly pénzekhez jutott. Tárgyalunk ma a polgármester és az alpolgármesterek törvény szerint kötelező fizetésemeléséről. Év elején elutasítottuk azt, mert nincs rá pénzünk, de nem követhetünk el törvénysértést. Mindennek emelkedik az ára, ami súlyosan érinti a várost. Kénytelenek vagyunk néhány esetben a díjakat emelni, hogy működőképes maradjon Miskolc.

(Fotók: Ádám János)