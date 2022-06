Vargha Tamás megjegyezte: nagyon fontos a magyar katonai hagyományok, a magyar katonai örökség, tradíciók megőrzése és ápolása. Kiemelt cél az ország számára az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztése is, valamint a honvédelmi és hazafias nevelés további erősítése – tette hozzá. Az államtitkár a kadétokhoz szólva úgy fogalmazott: „Ti vagytok ennek az országnak, ennek a hazának a jövője, és köszönjük szépen, hogy érdeklődtök Magyarország és itt most kiemelten Füzér hadtörténeti jelentősége és történelme iránt!”

Hiteles helyszín

Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője kifejtette: Füzér rendkívül hiteles helyszíne egy honvédelmi ismeretekre alapozó versenynek, hiszen ezen a téren is jelentős múltja van Abaújnak és Zemplénnek. Hősök sokaságát állította a vidék a nemzet szolgálatába, akik gyakran életüket feláldozva védték a hazát – fogalmazott a honatya. Meglátása szerint a mai fiataloknak tudniuk kell, miért is nevezik a magyar katonát honvédnek, és azt is, hogy van mire büszkének lenni, hiszen nemcsak az amerikaiaknak, vagy más országoknak vannak példaként említhető katonahősei, hanem Magyarországnak is. Minden korban voltak olyan kiemelkedő alakjai a magyar honvédelemnek, akik példájára ma is alapozhatunk – tette hozzá az országgyűlési képviselő. Füzér olyan történelmi helyszín, ahol szinte minden történelmi korban folytak csatározások, a verseny állomásaiként kijelölt emlékhelyek pedig igazán közel hozzák a hazáért harcoló hősök emlékét – közölte dr. Hörcsik Richárd.

Régi álom

Horváth Jenő, Füzér polgármestere az Északnak elmondta: a vár mindig kiemelt jelentőségű létesítmény volt hadászati szempontból, de a második világháborúban is folytak nagy csaták a község környékén.

„Nemrég, egyik reggel pedig arra ébredtünk, hogy a NATO keleti, száz kilométeres arcvonalába került a település” – közölte. Hozzáfűzte: mindig is régi álmuk volt, hogy lehetőségeiket és történelmüket kihasználva az ifjúságot megismertessék a hazai hadtörténet fontos elemeivel, a honvédelmet alakító hazafias lelkülettel. Erre helyben véleménye szerint Füzéren rendkívül alkalmas a vár, a második világháborús front átvonulásának ismert helyszínei, a 103 környéken elesett hős katona emlékműve. A verseny állomásait javarészt ezeken a helyszíneken állították fel – mondta.

