– Az elmúlt időszak sem telt el eseménytelenül településünkön. Napokon belül elkészül a sportcsarnok melletti köztéri játszótér legújabb játékeleme, a közel 25 méter hosszúságú kötélpálya – tájékoztatott Miskolci Tibor, Hejőpapi polgármestere. – A Magyar Falu Program keretében közel hétmillió forintot kapott önkormányzatunk a ravatalozó felújítására, ami kiemelkedően fontos, hiszen utoljára 2016-ban tudtunk forrást elkülöníteni az előtető lecserélésére. Szintén a Magyar Falu Program keretében ötmillió forint támogatást kaptunk járda felújítására, mely a főút az iskolát és a tornacsarnokot összekötő szakaszán fog megvalósulni.

A település vezetőjétől megtudtuk azt is, hogy a község központjában a nyári hónapokban felfestették a gyalogos-átkelőhelyet, mely ezen forgalmas útszakaszt hivatott biztonságosabbá tenni. A közelmúltban megkezdődtek a község buszváróinak felújítási munkálatai.

Falunap is lesz

– TOP-pályázat keretében a hivatal épületének energetikai korszerűsítésére kaptunk megközelítőleg tízmillió forintot, melynek keretében a belső gépészet teljesen megújul, továbbá akadálymentesítésre is sor kerül – folytatta Miskolci Tibor. – Az önkormányzat saját költségvetése terhére 15 millió forintot fordított az eddig kimaradt bekötő- és zsákutcák aszfaltozására. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnál sikeres pályázatot követően szerződést kötöttünk a Biztos Kezdet Gyerekház működésének további finanszírozására. A mindennapi munkánk mellett idén is szeptember első szombatjára, 3-ára szervezzük a falunapot, mely most is egész napos elfoglaltságot kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A borítóképen: Megújult utca Hejőpapiban. Fotó: PH