Időközi polgármester-választást tartottak Tállyán május első felében. A megmérettetésre nyolcan szerezték meg a szükséges ajánlásokat, ám a szavazás napjára hárman visszaléptek. A végeredmény Serfőző Szabolcsnak kedvezett, a leadott voksok hatvannyolc százalékával nyert.

– Nem volt egyszerű a kampány annak ellenére, hogy többé-kevésbé ismerem a település helyzetét, lévén tősgyökeres tállyai vagyok, itt éltek nagyszüleim, szüleim, él a családom, a fiam és az ő családja is – egyrészt. Másrészt húsz-egynéhány évesen tagja voltam a képviselő-testületnek, részt vettem a megyei önkormányzat életében, egyszóval volt rálátásom a feladatokra – sorolja az eseményeket a polgármester. – Mi motivált? A tenni akarás a településért, mert azt tapasztaltam, hogy lejtőn haladunk. Olybá tűnt, nincs gazdája a községnek, a lakosság létszáma folyamatosan csökken, a szülők sok esetben más települések óvodáiba, iskoláiba íratják be gyermekeiket, jelentős a fiatalok elvándorlása, elöregedés tapasztalható, sorolhatnám hosszan a bajokat. Csak megjegyzem, egykor Tállya volt Zemplén legnépesebb mezővárosa.

A polgármester a kampányra is visszatekintett.

– Maga a kampány hosszúra nyúlt, mindemellett sejtettem, hogy nem vállalok keveset, hiszen csak annak nem volt esélye a megmérettetésen, aki nem indult. Nyolcan indultunk. Tudni kell, hogy az időközi választásnak már 2020 őszén meg kellett volna történnie, ám közbeszólt a pandémia. Komoly munkát fektettem abba, hogy felmérjem a lakosság véleményét, a település állapotát, összegyűjtsem azokat az igényeket, amelyeket megfogalmaztak az itt élők. Szinte mindenkit felkerestem a lakásán, hetek, hónapok teltek ezekkel a látogatásokkal. A kampány alapját ez adta. Leszűrve a tapasztalatokat, havi rendszerességgel indítottam el egy helyi újságot „Otthonunk Tállya” címmel, amiből kialakult a szlogenem, ami így hangzott: „Nekem Tállya az első.”

Újság volt és lesz

Az újság minden postaládába bekerült.

– A lap természetesen a begyűjtött információkra épült, de igyekeztem az oldalakat egy kevés reklám-marketing tevékenységgel kiegészíteni a község érdekében, továbbá bemutattunk olyan elszármazottakat, akiknek az életpályája érdekesnek, különlegesnek jellemezhető, ízelítőt tartalmazott helytörténetből, turisztikából, bemutattuk a szálláshelyeket, és volt kvízjáték is, nyereményekkel. Igény van a lakosság részéről, hogy a jövőben is legyen ilyen kiadvány. Feltett szándékom a megvalósítás, ám most csöppentem egy már meglévő költségvetésbe, ez pillanatnyilag nem kivitelezhető. Viszont a jövő évtől újraindítjuk, hangsúlyt fektetve az éppen aktuális eseményekre – ígérte Serfőző Szabolcs.

Tervek és célok

– Felvettem a kapcsolatot olyan cégekkel, intézményekkel, amelyek a község kiszolgálásában, fejlesztésében lehetnek segítésünkre – folytatta a polgármester. – Példának okáért kapcsolat alakult ki a Magyar Közút Nonprofit Zrt. B.-A.-Z. Megyei Igazgatóságával, ahol arról tájékozódtam, mekkora esélye van annak, hogy körforgalmat alakítsunk ki a Tállyát elkerülő és a Szerencs irányából a községbe vezető utak kereszteződésében. Rendkívül veszélyes szakaszról van szó, számos baleset történt már itt az évek során, a kőbánya kapcsán percenként vonul át kamionok sokasága. Ezen túlmenően szóba került a község gerincét képező Rákóczi út felújítása. A kivitelezéshez meg kell találni a megfelelő politikai támogatottságot is ahhoz, hogy minden a maga helyére kerüljön. Már májusi megválasztásomat követően is tettem lépéseket ez irányban. Felvettem a kapcsolatot az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatósággal. Tállya ivóvízhálózata nagyon elavult, az 1970-es években épült, azóta nagyobb fejlesztések nem történtek. A község egyik magaslatán található egy tartály, ide pumpálják a vizet, ami nemcsak Tállyát, de a környező településeket is ellátja ivóvízzel. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy sok a csőtörés, a víz ötven százaléka egyszerűen eltűnik a rendszerből, tehát lenne feladat.

Ismerkedés

– A választás nagyarányú lakossági bizalma erőt ad nekem és a partnereimnek a munkavégzéshez – jegyezte meg Serfőző Szabolcs. – Bár volt rálátásom, a polgármesteri teendők újak. Igyekszem megismerni intézményrendszerünket, az ellátó szervezetünk, a civil szervezetek működését, egyáltalán a kötelezettségeinket, pénzügyi helyzetünket. Nagyon jónak tartom a sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetem megvalósítását, szükségesnek vélem egy jó kapcsolat kialakítását a fiatalok érdekében, és gondolkodom határon túli kontaktus megvalósításában is – közölte Tállya polgármestere.

(A borítóképen: Serfőző Szabolcs azt mondja: a nagyarányú bizalomból merít erőt az előtte álló feladatok elvégzéséhez | Fotó: ÉM)