A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nyomatékosan kéri az ország lakosságát, hogy a nagy melegben ügyeljen a fokozott folyadékbevitelre. Kerüljék a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását. Délelőtt 11 és délután 15 óra között semmiképpen ne tartózkodjanak a tűző napon óvintézkedések nélkül: védjék bőrüket a leégés ellen megfelelő öltözködéssel, szellőző ruházattal és napvédő készítmények használatával! Különösen figyeljenek erre a szabadtéren dolgozók, illetve a szabadtéri rendezvényeken szórakozók. Az autóval közlekedők fokozottan figyeljenek, és vezessenek óvatosan, a nagy meleg könnyen dekoncentráltságot okoz. A vízparton tartózkodók ne napozzanak 11-15 óra között, és felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe. Sose hagyjanak gyermeket, állatot tűző napon parkoló autóban, ilyen időben akár 70 Celsius-fok fölé is emelkedhet az autó belső hőmérséklete. Ha napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot látnak, azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot! A nagy melegben megnőhet a szén-monoxid kialakulásának a veszélye is, mert ilyenkor légdugó alakulhat ki a kéményben. A kéménybe beszorult hideg levegő miatt a vízmelegítéskor keletkező füstgáz visszaáramolhat a lakásba, ami tragédiákhoz is vezethet. Ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak, ott tanácsos szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni az ilyen esetek elkerülése érdekében. A hőségre való tekintettel és a WHO ajánlásait követve a tisztifőorvos javasolja az áram- és vízellátás zavartalan fenntartását, a programozott karbantartások elnapolását.