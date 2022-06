A városházán fontos állomásához érkezett a Gömöri Nyár rendezvénysorozata, hiszen aláírták a testvérvárosi kapcsolatok folytatásához szükséges nyilatkozatokat. Putnok az elmúlt időszakban is gondosan ápolta a meglévő partneri együttműködéseket, ezen a területen a jövőben sem lesz változás. A pandémia sújtotta időszakban ugyan az együttműködések valamelyest a háttérbe szorultak, ám most újra itt a lehetőség, hogy szorosabbra fűzzék a kulturális és gazdasági szálakat.

Hiányoztak a programok

– Mindig örömmel érkezünk Putnokra, a magyarok meghívását pedig rövidesen viszonozni fogjuk – fogalmazott az eseményen Daniela Grucmanová, a csehországi Ludgerovice alpolgármestere. – Nagyon hiányoztak ezek a találkozók, de a Covid idején nem volt más választásunk, szinte minden eseményt le kellett mondanunk. Nemcsak a külföldi kapcsolatok, hanem az otthon jól megszokott rendezvények is nagy kárt szenvedtek ebből a szempontból. Most azonban már mi is szervezzük a falunapunkat, ahol szívesen látjuk a putnoki delegációt is.

Putnok és a felvidéki Tornalja közúton sincs messze egymástól, ezért a két település ahol lehet, segíti a másikat. Az alig húsz kilométeres távolságot könnyen át lehet hidalni, a jó emberi és szakmai kapcsolatok azonban már hosszú évek óta élnek. Így volt ez a válság idején is.

Fontos kapcsolatok

– Boldog vagyok, hogy ilyen körben ismét összegyűlhettünk, nagyon hiányzott – tette hozzá Szögedi Anna, Tornalja polgármestere. – Ez a rendezvény régen hagyomány volt, aztán jött a válság, ami megszakította ezt a folyamatot. Úgy érzem, hogy a nehézségek teljesen nem múltak el, de mindig nagyon jó érzés átjönni Magyarországra. Most, a választások után pedig különösen. Nagy szeretettel fogadnak, mi pedig boldogan jövünk. A mostani gyermeknap után szeptemberben egy sörfesztivált tartunk, ahol mi is fogadjuk a testvérvárosainkat, és azt se feledjük, hogy mi is választások előtt állunk, októberben helyhatósági és önkormányzati voksolás lesz nálunk, úgyhogy bőven van dolgunk.

Az ugyancsak felvidéki Tiszolc küldöttei is részt vettek a putnoki programon. Várták már ezt a pillanatot, hiszen két éven keresztül hiányzott az életükből ez a találkozó és a közös események tervezése.

– A határokon átnyúló együttműködések nagyon fontosak számunkra, ezért ezen a területen is várjuk az újabb fejleményeket – fogalmazott Dusan Kojnok, Tiszolc település alpolgármestere. – Most jött el az az időszak, amikor minden szempontból újra kell indítani az életünket, legyen szó kulturális, sportvagy közösségi eseményekről vagy gazdasági együttműködésekről. Nem egyszerű feladat, hiszen ilyennel korábban egyikünk sem találkozott, de közösen ezzel is meg tudunk birkózni. Mi is meghívással jöttünk, valamennyi testvérváros delegációját várjuk július első hétvégéjén a tiszolci falunapokon.

Közös gondolkodás

Az emberi kapcsolatok éltetik és fejlesztik a közösségeket. A határon innen és túl élő magyarok és a további baráti nemzetek esetében is. Éppen ezért Putnok számára is fontos, hogy továbbra is éljenek, sőt erősödjenek ezek az együttműködések.

– Kibeszéltük a mögöttünk hagyott időszak dolgait. Egyeztettünk arról, hogy a felek részéről mi az, ami a Covid miatt elmaradt, és pótolnunk kell – szögezte le Tamás Barnabás, Putnok polgármestere. – A szakmai tanácskozás után a vendégeinket meghívtuk a Rendezvények Házának átadására, valamint a borlovagrend vacsorájára is. Nagyon bízunk benne, hogy a kimaradt két év után ott tudjuk majd folytatni, ahol abbahagytuk. A céljaink, a gondjaink, a bajaink egyformák, ezért nekünk közösen kell gondolkodnunk.