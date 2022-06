Ezek azonban valószínűleg másik kontinensről behurcolt esetek, és egyelőre Magyarországon nem jelentettek egyet sem. Nyilvánvalóan az okozta a betegség terjedését, hogy újra lehet utazni a világban bárhová. Mivel erősen foglalkoztatja a közvéleményt az „új” betegség – amiről kiderült, egyáltalán nem új –, ezért a kisgyermekes szülőket is érdekli, és vannak, akiket meg is ijesztettek a hírek. Dr. Simon Réka csecsemő- és gyermekgyógyász segített tisztázni, mikor lehet arra gyanakodni, hogy majomhimlővel fertőződött meg a gyermek.

Szoros kontaktussal

A majomhimlő vírusát először 1958-ban fedezték föl Afrikában. Elsőként majmokban mutatták ki, és főként őserdei területeken. A majmok csak hordozók, nem betegszenek meg a vírustól, de az embereket meg tudják fertőzni – mondta dr. Simon Réka. A fekete himlő ellen 1979-ig Európában és Amerikában kötelező volt a védőoltás. Valószínűleg ez az oltás védte meg az embereket a betegségtől. Mivel azonban Afrikában nem oltottak ellene, ezért ott időről időre előfordultak esetek. 2003-ban már volt egy járvány Európában, de akkor is Nigériából hurcolták be a vírust. A prérifarkasoktól kapták el az emberek, azonban a majmokkal ellentétben ebben az esetben a megfertőződött állatok is megbetegedtek. Ekkor figyelték meg, hogy nemcsak állatról emberre, hanem emberről emberre is terjed a majomhimlő, viszont csak szoros kontaktus által. Ilyen lehet a szülő-gyermek kapcsolat, a házastársak közötti, illetve a kórházban beteg és ápoló közötti érintkezés.

A fertőzésnek van egy kiütés előtti időszaka, mely 1-től 10 napig terjed, és a súlyos influenza tüneteihez hasonlít: magas láz, levertség, bágyadtság, kis köhögés. A láz után egy-két nappal elkezdenek megduzzadni a nyirokcsomók. Az első megduzzadó nyirokcsomók általában az állkapocsszögletben, a nyelvcsont alatt és a nyakon lévők – tudatta a doktornő. Ezután jönnek a tipikus kiütések. Kicsit hasonlít a bárányhimlőre, de a hólyagok nagyobbak, 5-8 milliméteresek. A hólyag közepén behúzódás van, belül pedig zöldes színű váladék.

Sokkal levertebb a gyermek

A hólyag állagán túl az is különbség a majomhimlő és a bárányhimlő között, hogy az utóbbi nagyon ritkán jár együtt nyirokcsomó-megnagyobbodással. Míg a majomhimlőnél 3 centiméteresre is duzzadhatnak. Ami szintén különbség, hogy ennél a vírusnál sokkal levertebb a gyermek – hangsúlyozta a gyermekorvos. Extrém ritka, hogy súlyos szövődménnyel járna a betegség. Halálesetet Európában 2003-ban sem regisztráltak. Ami gondot jelenthet, az a másodlagos bakteriális fertőzés, hiszen az immunrendszer erősen küzd a vírus ellen, ezért arra koncentrál.

A kevésbé súlyos

Két szerotípusa van a majomhimlő vírusának, az egyik a nyugat-afrikai, ennek a halálozási aránya egy százalék alatti. A kongói változatnak viszont tíz százalék is lehet. De Európában jelenleg a kevésbé súlyos nyugat-afrikai változatot izolálták. A doktornő praxisában és korábbi kórházi munkája idején sem találkozott majomhimlős esettel. Viszont a környező országokból – például Szlovákiából, Szlovéniából, Ausztriából – már jelentettek mostanában előfordulásokat. Vélhetően valamennyi Afrikából behurcolt vírusos megbetegedés. Azt is feltételezik, hogy afrikai szafarin, vadászaton kerültek közelségbe vadhússal, és oly módon fertőződtek meg. A terápia a szokásos módon zajlik, ahogyan általában kezelnek egy vírusos beteget. – A tüneteket enyhítjük – mondta a gyermekgyógyász. – Vírusölő készítmény kifejezetten erre a fertőzésre nincs. Tehát lázat csillapítunk, ha van köhögés, akkor azt is lehet gyógyszeresen kezelni, illetve a C-vitamin-dózist megemeljük, valamint sok pihenés és folyadékbevitel javasolt. Ha lemegy a láza, de két nap után újra belázasodik a gyermek, akkor felmerülhet a bakteriális felülfertőzés esélye, ezért orvos mindenképpen lássa, mert ilyenkor általában már antibiotikumot kell felírni a kis betegnek – hívta fel a figyelmet dr. Simon Réka.