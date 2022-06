Bástyává formálta

– Ennek a helyzetnek két kimenetele lehet: ahogyan a történelem során számos nemzettel történt, eltűnhet a hatalmasok versenyének ­süllyesztőjében. Térdre rogyhat, hogy azután soha ne álljon fel. Így tűnnek el kultúrák, és így törlődnek ki végleg a történelemkönyvekből. De van egy másik út is! Történhet ugyanis úgy, hogy egy nép feláll, hamvaiból újjászületik, és apránként újra felépíti országát. Történhet úgy, hogy 90 évvel később országgyűlése törvényt hoz nemzetközösségének összetartozásáról, a tragédia dátumát pedig az összetartozás ünnepévé definiálja át. Történhet úgy, hogy 102 évvel később, 2022-ben – a Kárpát-medence szívében – egy nemzet testvérei még mindig élni hagyják a dátumot, mely előbb térdre kényszerítette, majd felállította, később erős bástyává formálta őket – hangsúlyozta a közgyűlés elnöke.

A jövőt mi írjuk

– Ez köt össze bennünket is, az évszázadok pedig egyre-egyre mélyítik ezt a köteléket. Háborúink továbbra is közösek, még ha nem is fegyverekkel, hanem szavakkal és döntésekkel vívjuk azokat. Otthonunknak is ugyanazt a földet hívjuk, még ha kicsit szűkösebb is, mint régen. A hitünk is azonos maradt, még ha ez sokaknak nem is tetszik a nagyvilágban. A magyar múltat őseink szenvedték el, a jelent nagyszüleink harcolták meg számunkra, de a dicsőséges jövőt mi írjuk az unokáinknak – zárta szavait Bánné dr. Gál Boglárka.

(A borítóképen: Pártok, szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat | Fotó: Bujdos Tibor)