A volt katonai laktanya melletti területen is teljes közművesítés történt. Megvalósult az iparterület elérhetőségét biztosító önkormányzati út, illetve belső utak felújítása és parkolók kialakítása is. E területen is felépült egy porta és szolgáltatóház amely szintén megújuló energiát is fog használni működéséhez.

A projekt keretében elkészült továbbá a Mezőkövesdi Ipari Park vízvezeték- és szenny­vízvezeték-bekötése is.

Az iparterületek kialakításával az önkormányzat segít a vállalkozások működési feltételeinek javításában az alapvető infrastruktúra megteremtésével. A vállalkozások számára az iparterület számos szolgáltatást nyújt. A beruházásnak köszönhetően rendelkezésre fog állni minden betelepülő vállalkozás számára portaszolgálat és irodai infrastruktúra az építkezés, illetve a későbbi működés idejére. A betelepülő vállalkozások telephelyként bérelni tudják a projekt során megépült termelőcsarnok-épületet, amely elsősorban kisebb méretű, kevésbé tőkeerős, esetleg kezdő vállalkozások termelési kapacitásának tud helyet biztosítani.

További fejlesztés

Mezőkövesd önkormányzata „Ipari park fejlesztése és új iparterületek kialakítása Mezőkövesden 2. ütem” elnevezéssel 259,37 millió forint támogatásban részesült, ami egy korábbi projektet egészít ki. A fejlesztés három helyszínt érint: a volt laktanya területét, egy újonnan kialakított 21 hektáros iparterületet és a Mátyás király út melletti iparterületet. A fejlesztés keretében a három területen csapadékvíz-rendezés, útfelújítás és közvilágítás létesítése valósult meg. Az iparterületek kialakításával a helyi vállalkozások megerősödhetnek, bővülhetnek, és újonnan érkező befektetések jelenhetnek meg a területen.

(A borítóképen: Új termelőcsarnok is épült | Fotó: Ádám János)