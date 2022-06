Átadták a Palacka-hegyre vezető utat Mikóházán. Gógh András polgármester arról tájékoztatott, hogy a pályázati forrásból kiépített útnak kettős funkciója van. Egyrészt egykor a Palacka-hegyen volt a település éléskamrája, több mint száz zártkert található a területen, ahol a tulajdonosok egy része azért hagyott fel a gazdálkodással, mert a rossz minőségű út miatt nehéz volt a közlekedés. Az új útnak köszönhetően mostantól akár járművel is megközelíthetőek az egykori kiskertek – fűzte hozzá a polgármester. Mint kiemelte, nem titok: azt remélik, hogy a fejlesztésnek köszönhetően sokan újrakezdik a kertészkedést a területen. A megkezdett infrastrukturális fejlesztést azzal folytatják, hogy vadhálót helyeznek el. Ezzel azt akarják megelőzni, hogy a vadon élő állatok a kultúrnövények között garázdálkodjanak. Mi több, reményeik szerint további pályázatok segítségével az út menti közvilágítást is szeretnék kiépíteni. Ezek együttesen talán arra ösztönzik az egykori kertek tulajdonosait, vagy akár új kertészkedőket, hogy ismét gyümölcsösök és zöldséges ágyások terítsék be a hegyoldalt – mondta Gógh András.

Chipbe rejtett múlt

Az út másik fontos szerepe, hogy erre lehet eljutni a bámulatos kilátással kecsegtető trianoni emlékhelyhez, amelyet néhány éve adtak át. A polgármester szerint a település lakói, a hazalátogató elszármazottak, valamint a turisták egyformán szívesen látogatják az emlékhelyet, amely nemrég új szolgáltatással is bővült. Egy olyan, porcelánból készült, úgynevezett Lapidaris-követ helyeztek el az emlékű oldalán, amelyben egy chip található. A magyar találmány a hely érdekességeiről, történetéről olyan adatokat tartalmaz, amelyek egy okostelefon segítségével leolvashatók – magyarázta a mikóházi polgármester.

Az út átadására szervezett eseményen Godzsák Attila sátoraljaújhelyi történész tartott történelmi előadást, valamint fellépett a sárospataki 8kor Színház is.

