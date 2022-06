A Miskolci Törvényszék elnöke hagyományt kíván teremteni azzal, hogy az ítélkezési szünethez közeledve a bírók, igazságügyi alkalmazottak és családtagjaik egy szabadtéri rendezvényen testmozgással, közös főzéssel és más fakultatív programokkal együtt köszöntsék a nyarat. A Bírósági Juniálisra első alkalommal június 25-én a Miskolci Egyetem területén kerül sor.

Programok a gyerekeknek is

A rendezvény kapcsán dr. Tuzáné dr. Papp Szilvia elnök lapunknak elmondta, az elmúlt két év járvánnyal tűzdelt nehézségei után az az egyik cél, hogy a pandémiából adódó elidegenedést ellensúlyozzák, személyes kapcsolataikat javítsák. Hosszú ideje nem volt lehetőség arra, hogy ilyen kötetlen formában, a bíróság falain kívül együtt legyenek a dolgozók. A családos kollégák számára különösen vonzóvá teszi az eseményt, hogy a sportmérkőzések és a főzőverseny mellett számos gyermekprogram is lesz, amelyek lebonyolításában a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtási kollégák is részt vesznek.

– A juniális nem az egyetlen kezdeményezés, amely a munkatársak személyes kapcsolataira fókuszál. Központilag is támogatott cél a bíróságok múltjának feltárása, amelyhez kapcsolódóan az Országos Bírósági Hivatal elnöke évente pályázatot ír ki. A Miskolci Törvényszék a 2022. évben is sikerrel pályázott, ezért a már évek óta folyó bíróságtörténeti kutatás idei megállójaként példaértékű elődök életútja kerül bemutatásra egy portrébeszélgetésekből álló kötet 2022 szeptemberében való megjelentetésével – mondta el az elnök.

Hozzátette: a nyugalmazott kollégákkal folytatott beszélgetések során rajzolódott ki az, hogy a bíróság mindig is egy attraktív munkahely volt, ahol a magas színvonalú szakmai munkát valódi emberi kapcsolatot is ápoló, összetartó közösséghez tartozó kollégák végezték. Ez olyan példa, amelyből a ma bíróságának dolgozói is tanulhatnak. Ezért is fontos a juniális mint az emberi kapcsolatok ápolásának, a közösség építésének egyik lehetősége a Miskolci Törvényszék számára.

(A borítóképen: A korábbi évek bíróságtörténeti kiállítása után idén egy kötetet jelentetnek meg)