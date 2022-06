„Arról, hogy ki milyen képességekkel születik, ki milyen tálentumokkal bír, arról nem mi döntünk, hanem a Jóisten. Nekünk viszont emberi kötelességünk segítenünk egymás boldogulását, és kibontakoztatnunk fiataljaink tálentumait. Jól mondja a mottó: „Együtt vagyunk erősek.” Sőt, ha Wass Alberttel kiegészíthetem, akkor „Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.” – mondta Csöbör Katalin az 50 éves Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Miskolcon tartott szakmai konferenciáján. Az esemény védnöke, országgyűlési képviselő azzal folytatta, hogy büszkeséggel tölti el, hogy egy ilyen komoly szakmaisággal bíró, valamint gazdag programmal megszervezett konferenciának Miskolc adhat otthont, és szervezetük, a Nő a Siker Alapítvány, valamint egyik intézményük, a Martin János iskola is aktív rendezője az eseménynek. Csöbör Katalin hozzátette: arra külön büszke, hogy a Symphonia Alapítványnak is kurátora, hiszen a Symphonia azért jött létre, hogy a zeneoktatáson keresztül a cigány gyerekek társadalmi hátrányait csökkentse. Szeptembertől pedig a Szimfónia Zeneiskola a Martin János iskola tanulóit élményközpontú zeneoktatással az egyéni képességek fejlesztésével fogja segíteni. A Zenepalotában tartott sajtótájékoztatón Csöbör Katalin azt is elmondta, biztos benne, hogy ez a néhány nap alkalmat ad arra, hogy a részt vevők gyarapítsák egymás tudását, továbbá gyümölcsöző új kapcsolatokat alakítsanak ki egymással.

A Nő a Siker Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntő beszédében boldog születésnapot kívánt az 50 éves Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének, és külön köszöntötte azokat a gyógypedagógusokat, pedagógusokat, oktatókat és előadókat, akik annak a lelkes és aktív pedagógusközösségnek a kiváló tagjai, akik a legtöbbet kívánják tenni a magyar köznevelésben. Matiscsák Éva hozzá tette, hogy a pedagógus munka teljes embert kíván. Ezt a szakmát szív és lélek nélkül nem lehet művelni. Pedagógusnak születni kell. A pedagóguspálya sikerekkel, kudarcokkal tarkított útján való maradáshoz elhivatottság kell. Ezt teszik a Nő a Siker Alapítvány fenntartásában lévő Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő intézmény pedagógusai is nap, mint nap. A megújult és széles szakképzési palettával rendelkező iskola egyik legfontosabb feladata a diákok munkaerő piaci elhelyezkedésének támogatása, a tanulási nehézségekkel küzdő diákok felzárkóztatása, illetve a tehetséges tanulók kiemelése, tehetségük folyamatos gondozása. A "Martin" pedagógusai vallják: minden gyermek tehetséges valamiben, csak meg kell találni ezt a területet.