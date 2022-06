Idén eddig már 10 493 tűz keletkezett a szabadban, csaknem kétszer annyi, mint tavaly ilyenkor. A leégett terület nagysága 331 négyzetkilométert tesz ki, ami majdnem tízszerese a 2021-ben leégett terület nagyságának. Csak júniusban 971 szabadtéri tűz keletkezett, ami tavaly júniushoz képest 9 százalékos emelkedést jelent – olvasható a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának közleményében. Arra is rámutatnak, hogy az idei szabadtéri tüzek 54 százaléka a mezőgazdaságot érintette. A tavalyi évhez képest lényegesen több az aratással összefüggő tűz, és a keletkezett károk mértéke is nagyobb. Idén júniusban 47 gabonatábla gyulladt ki, 338 hektár égett le. 2021-hez képest a gabonatáblákban keletkezett tüzek száma több mint ötszörösével, a leégett gabonatáblák nagysága pedig harmincháromszorosával nőtt. A katasztrófavédelem idén is kiemelt figyelmet fordít az agráriumban keletkező tüzek megelőzésére. A hatósági szakemberek nemcsak ellenőrzik a mezőgazdasági gépeket, a mezőgazdasági épületek tűzvédelmi állapotát, hanem folyamatos kapcsolatban állnak a gazdákkal, akiknek megelőzést célzó tanácsokat adnak. Az évről évre előforduló hibák kiküszöbölése érdekében a hatósági ellenőrzések mellett tűzbiztonsági konzultációs lehetőségeket is biztosítanak a gazdák számára. Részt vesznek a gépek műszaki ellenőrzésén, és felhívják a figyelmet a leg­gyakoribb hibákra – emelik ki közleményükben.

Nem jobb a helyzet

Megkeresésünkre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közölte, hogy a megyében is változatlanul magas a szabadtéri tűzesetek száma, idén eddig 135 alkalommal riasztották a tűzoltókat lángoló száraz fű és aljnövényzet miatt, az érintett terület nagysága meghaladja a 40 hektárt. Leégett még félhektárnyi tarló, 3 alkalommal pedig összesen 15 hektárnyi lábon álló gabona semmisült meg. Idén már több mint 2600 alkalommal avatkoztak be megyénk tűzoltói szabadtéri tűzesetek miatt, a leégett terület nagysága megközelíti a 11 ezer hektárt. A katasztrófavédelem erre tekintettel azt kéri, hogy körültekintőek legyenek az állampolgárok tűzgyújtás esetén.

(A borítóképen: Magas a szabadtéri tűzesetek száma)