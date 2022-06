„Egy rossz döntéssel elveheted az ember életét, egy jóval megmentheted!” Ez volt a mottója annak a komplex demonstrációnak, amelyet a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság az Országos Fiatal Segítők Egyesületével rendezett meg Kazincbarcikán a közelmúltban.

Már a résztvevők száma is a komplexitást mutatja, hiszen majd 40 fős stáb tartott interaktív szituációs előadás-sorozatot közel 300 iskolásnak a kazincbarcikai Mezey István Művészeti Központban.

Több témakört érintettek

A rendezvény fő hangsúlya az elsősegélynyújtáson volt, amelyet bűnmegelőzési és baleset-megelőzési elemek dúsítottak. A különböző szituációkat narrátor vezette fel, egyben a segítségével a közönség értelmezhette a szituációs demonstrációkat. A témakörök érintették a családon belüli erőszakot, az újraélesztést, az alkohol- vagy droghasználat veszélyeit, továbbá egy mozgásában korlátozott fiatalember mutatta be az életét, ezzel is érzékenyítve a diákokat. A szervezők nem mentek el szó nélkül az iskolai kiközösítés mellett sem, ahogy az ittas vagy bódult járművezetés közúti „atombombájára” is ráfókuszáltak. A tűzoltósági bemutató mellett a résztvevő szervezetek is bepillantást adtak a munkájukba.

A lélekben is nyomot hagyó látvány- és programelemek után a megoldásra is reflektort irányítottak a szervezők.

A program résztvevői

Az Országos Fiatal Segítők Egyesületének tagjai és elsősegélynyújtói; a Kazincbarcikai és az Edelényi Rendőrkapitányság; a kazincbarcikai önkormányzati rendészet; az Országos Mentőszolgálat; a Vöröskereszt; Kazincbarcika Hivatásos Tűzoltósága; a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium; a Bonyhádi Petőfi Sándor Gimnázium tanulói.

(A borítóképen: Számos szervezet bepillantást engedett a munkájába)