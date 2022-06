A magyar dinnyetermesztők egy része átállt gabonára. Megértem őket, hiszen a piac igényei most ezt kívánják, a megélhetésüket pedig ez biztosítja a legjobban. Ami azonban elgondolkodtatott, az az, amit egy kereskedő mondott nekem a piacon a dinnye kapcsán. Ugyanis valószínűleg idén is drágul majd a kilónkénti ár. Ezt tudjuk, a háború miatt pedig sajnos bekalkuláljuk az életünkbe az inflációt is. A kereskedő azonban arról is beszélt, hogy a vevők – tisztelet a kivételnek – gyakran a hazai kereskedőkre és ter­mesztőkre haragszanak ilyenkor, miközben a multikban szívesen költik el a pénzüket.

Belegondoltam, hogy mennyire igaza van. Miközben számos kampányban részt veszünk, amik azt célozzák, hogy vegyünk hazait, aközben – lehetünk bármilyen tudatosak – mégis legtöbben a nagybevásárláskor egy olyan helyet választunk, ahol mindent gyorsan megvehetünk.

Többet fogok piacra járni. Ezt az ígéretet tettem magamnak. Egy viszont biztos – ezért nem tettem az ígéretek közé, hogy azt nem veszek a multiban –, az olcsó és szép dinnyének nagybevásárláskor én sem tudok ellenállni.