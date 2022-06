Borsod-Abaúj-Zemplén megye zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

A délelőtt folyamán fokozatosan növekszik a zivatarok kialakulási valószínűsége, egyre többfelé pattanhatnak ki zivatarcellák. Legkisebb valószínűséggel a nyugati, határ menti területeken kell kialakulásukra számítani a délutáni órákban. A legintenzívebb cellákat felhőszakadás (ált. 25-40 mm, főként az ország középső, észak-déli sávjában akár ~ 50 mm is), jégeső (ált. 1-2 cm átmérő) és viharos (~60-80 km/h, főként az északkeleti harmadban ~ 80 km/h) széllökés is kísérhet. A légkör a késő esti órákban is aktív maradhat - közölte az OMSZ.