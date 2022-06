Nem sokkal megválasztása után volt a hatalmas árvíz, melyet követően kétszáz lakóházat építettek újjá, és megerősítették a gátrendszert. Felsőzsolca azóta is töretlenül fejlődik, és ehhez igyekszik minden segítséget megadni – mondta Csöbör ­Katalin országgyűlési képviselő. Még ha nehéz idők is járnak, a településen élők optimistán tekinthetnek a jövőbe. A díjak és kitüntetések átadásához gratulálva a képviselő elmondta, hogy ő maga is a város díszpolgára, ami számára megtiszteltetés.

Az ünnepi eseményen a testvértelepülési megállapodások megújító aláírását is megejtették. Négy határon túli magyarok lakta településsel erősítették meg eddig is jól működő kapcsolatukat. A kárpátaljai Korláthelmec elöljárója, Tóth Éva az ünnepségen szót kérve megköszönte Felsőzsolca városa és Szarka Tamás polgármester támogatását, amelyet a háború kitörése óta nyújtott számukra. Annak ellenére is, hogy személyesen eddig nem ismerték egymást.

(A borítóképen: Csöbör Katalin maga is díszpolgára Felsőzsolcának)