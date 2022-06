A büntetés-végrehajtási szervezet egyik fő célja, hogy a fogvatartottak szabadulásukat követően visszailleszkedjenek a társadalomba, melyhez mi sem járulhat jobban hozzá, mint hogy piacképes szakmai végzettséget szerezzenek az intézet falai között – fogalmazta meg Szeidl Tamás bv. ezredes, parancsnok abból az alkalomból, hogy a szakmaképzések vizsgáját tartották a megyei büntetés-végrehajtási intézetben.

Két évig tanultak

Két tanéven át sajátíthatta el a szakácsszakma elméleti és gyakorlati fortélyait az az öt fogvatartott, akik a mai napon átvehették a tudásukat igazoló bizonyítványt. Az intézetben elhelyezett fogvatartottak részére további szakmai oktatások is rendelkezésre álltak, hogy szabadságvesztésük ideje alatt szakmaképzésben vegyenek részt, úgy mint szárazépítő vagy festő – tájékoztatott az intézet vezetője.

– A festőszakmát tanuló fogvatartottak szintén a mai napon mutathatták meg a két év alatt elsajátított tudásukat. Az elméleti vizsgát követően kezdték meg a gyakorlati vizsgát, melyet a vizsgafeladat végeztével a bizottság tagjai ellenőriztek, majd ők is kezükbe vehették a végzettségüket igazoló bizonyítványt. A szakmaképzést végzett fogvatartottak olyan lehetőséget kapnak, mellyel szabadulásukat követően el tudnak helyezkedni, munkába tudnak állni, családjukat el tudják tartani, nem gondolva újabb bűncselekmény elkövetésére. Azonban ki kell emelni, hogy a szervezet további célja, hogy a szabadságvesztésüket töltő fogvatartottak dolgozzanak az intézet falain belül is. Az intézet célja, hogy újabb szakmaképzésekbe vonjon be fogvatartottakat, vegyenek részt oktatásban, munkáltatásban. A képzések kiválasztásánál, indításánál kiemelkedő figyelmet fordítunk a piacon hiányt mutató szakmák kiválasztására, ezzel is nagyobb esélyt teremtve a szabad életben történő elhelyezkedés segítésére – összegezte Szeidl Tamás.

Rabi Béla szakácsnak tanult, világéletében szeretett főzni, ezért is erre esett a választása. – Elméleti és gyakorlati részből állt a vizsga, nagyszerű tanárunk volt, aki séf, így könnyű volt elsajátítani a szakma alapjait – hangsúlyozta. – Szívesen csináltuk, rendkívül finomakat főztünk, és ami engem illet, a szabadulásom után – ameddig már csak 84 nap van hátra – a szakmában szeretnék elhelyezkedni egy iskolában, menzán vagy kórházban – tette hozzá.

Kiss Attila korábban is próbálkozott a festéssel, de szakszerűen itt ismertették meg a festés, mázolás, tapétázás alapjaival.

– A tapétázás áll hozzám a legközelebb, ezt szeretem a legjobban – fejtette ki egy frissen felhordott tapéta előtt. A családi építőipari vállalkozásában szeretné folytatni, ha nyolc hónap múlva szabadul.

