Regécen idén is haladnak a beruházások, a betervezett fejlesztések előkészítései. Miközben az elmúlt évben a település befejezte a regéci vár reneszánsz palotájának újjáépítését, a várhoz vezető út felső szakaszának felújítását, történelmi bemutatóház és park kialakítását a településen, addig további területek fejlesztését készítette elő a község önkormányzata – tájékoztatott Bakos Ferenc polgármester.

Sikeres pályázatok

Több sikeres pályázata is volt az elmúlt időszakban a településnek, melyek fizikai megvalósítása az idei évben lesz. A Magyar Falu Program támogatásával történik a Községháza felújítása. Ez a fejlesztés jó ütemben halad, néhány héten belül teljesen elkészül. Szintén a Magyar Falu Program támogatásával készül a várhoz vezető út első szakaszának szilárd burkolattal történő ellátására. A kivitelezés hatósági engedélyeztetése folyik napjainkban.

Ugyancsak hatósági engedélyeztetés alatt van egy bel- és csapadékvíz-elvezetést megvalósító fejlesztés a településen, ami a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásának köszönhető – sorolta a polgármester.

Jól haladnak a fejlesztések. Fotó: PH

Rendkívüli kormányzati támogatással az elmúlt évben elkészült Regéc ivóvízellátás-fejlesztésének kiviteliterv-szintű előkészítése, ami alapja a települést nyaranta sújtó szűkös ivóvíz-ellátottság megoldását jelentő beruházásnak, melynek előkészítése az összetett hatósági engedélyeztetés fázisában van már.

Regéc nagyszabású tervet dolgozott ki az elmúlt évben a turisztikai terület fejlesztésére, amely terv étteremnek, kerékpáros és túraközpontnak helyet adó új komplexum létrehozását fogalmazza meg. Ezt a fejlesztést a település a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program támogatásával szeretné megvalósítani. A vár esetében az elmúlt évben lezárult beruházás ideje alatt újabb fejlesztési terveket készíttetett a település. Ennek megfelelően az egykori nyugati palota kiegészítő állagvédelme következik. Remélhetőleg az idén ez a fejlesztés is elindulhat.

Folytatják a községben a húshasznú szarvasmarha tenyésztését is. A sikeres állattartást és hozzá kapcsolódó gyepgazdálkodást a Start közfoglalkoztatási program támogatásával és saját forrás hozzárendelésével valósítják meg.

– Rendezvényeink tekintetében már több eseményen túl vagyunk – tudtuk meg Bakos Ferenctől. – Ezek közül voltak, melyek a településen, míg mások a várban voltak megrendezve. A nyár folyamán két további eseményt tervezünk. Július 16-án, szombaton a regéci vár falai között szeretnénk megrendezni hagyományteremtő céllal az Ízes Vár Fesztivál névre keresztelt gasztronómiai és szórakoztató programot. Az időpont tekintetében a korábbi hagyományoktól eltérően idén augusztus 6-án lesz a Hazaváró találkozónk, így az egykori nagy sikerű falunapok hangulatát is idéző esemény ezentúl a görögkatolikus búcsú hétvégéjén várja az érdeklődő közönséget. Az év további részében tervezünk még további összejövetelt is, mint ahogyan a futó projektjeink kivitelezését és újabb tervek előkészítését is.