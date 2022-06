Idén minden drágább lett, ami alól a nyaralás sem képez kivételt. Az Európai Unión végigsöprő infláció és az ezzel együtt párhuzamosan növekvő költségek nem könnyítik meg a pihenni vágyók dolgát. Ráadásul egy külföldi utazás árára az infláció mellett a forint gyengülése is jelentősen hat. Sokan a megszokott helyre mennek nyaralni minden évben. Ismerős a szállás, a közeli vendéglők vagy épp a tengerpart. Hiába utaznak a magyarok a megszokott helyre és költenek ugyanazokra a dolgokra, még így is jelentősen emelkedhetnek a kiadások évről évre.

Minden országban

A Bankmonitor számításai szerint ezen tényezők miatt több százezer forinttal emelkedhetnek a kiadások az előző év azonos időszakaihoz képest. A külföldi utazásnál azonban nem a hazai áremelkedés a lényeges, hanem a célországban tapasztalható drágulás. Sajnos a magyarok kedvenc célpontjainál sem jobb a helyzet ebből a szempontból, mint hazánkban. A Bankmonitor összesítette több kedvelt célország drágulási rátáját. Ezek alapján Horvátországban és Görögországban 9,4 százalék, míg Olaszországban 6,6 százalék volt a drágulás mértéke 2022 áprilisáig. Spanyolországban az infláció 2022. negyedik hónapjában 8,3 százalék volt.

A drágulás mértéke hasonló volt hazánkban is áprilisban: 9,5 százalék drágulást mért a KSH. Ezzel a számmal nem számít „kirívó esetnek” Magyarország, azonban már ez a mértékű drágulás is komoly hatással bír a nyaralók pénztárcájára, ha csak az átlagos áremelkedés épül be a költségekbe. Például egy egymillió forint értékű nyaralásnál egy év alatt 66–94 ezer forinttal dobta meg a költségeket, és természetesen ehhez még hozzájön a forint euróval szembeni árfolyamának alakulása. Az árfolyamváltozás és az országokban tapasztalható drágulás együttesen 200-230 ezer forinttal drágított meg egy olyan nyaralást, ami egy éve kijött egymillió forintból. Ez 20-23 százalékos áremelkedésnek felel meg.

Természetesen a költségeket nem csak úgy lehet csökkenteni, hogy olcsóbb szállást keresünk vagy épp kevesebb napra megyünk nyaralni. Nem érdemes az utolsó pillanatra halasztani a pénzváltást, megéri figyelni a forint árfolyamának alakulását és időben beszerezni a szükséges valutát. Érdemes Magyarországon tankolni: az üzemanyag ára jóval magasabb a környező országokban. Illetve érdemes bankkártyát használni készpénz helyett.

