Nyékládháza lengyel testvértelepülése, Chrzanów delegációjának vezetője az alpolgármester asszony volt, aki örömét fejezte ki, hogy a pandémia miatti nehéz idők alatt, amíg nem tudtak találkozni, addig is megmaradt a barátság. Kézdiszentlélek polgármestere pedig arra biztatta a kisváros lakót, hogy bővítsék ki a kapcsolatot. Találkozzanak gyakrabban, akár a nyugdíjas klub, vagy a focicsapat is látogasson el hozzájuk Erdélybe. Illetve a gyermekek is ismerjék meg az ott élő magyarságot, hogy átadhassák hagyományaikat.