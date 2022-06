A napozás 500 forint fejenként, míg a parkolás 1000 forintba kerül egy napra. A Mályi település külterületén a 0129/2. hrsz.-on lévő valamikori bányatóban eddig sem volt megengedett a fürdőzés, kijelölt strand és infrastruktúra híján.

A határokat jelölni kell

Erre az önkormányzatnak nincs felhatalmazása, hogy a látogatókat figyelmeztesse, hiszen nem az övék a terület. Mint ahogyan abba sincs beleszólásuk, hogy ott szednek-e belépőt vagy árusítanak-e parkolójegyet – fogalmazott Viszokai István polgármester. Az bizonyos, hogy ők nem szednek a parkolásért pénzt jelenleg sehol – tette hozzá. Magánterületen a vállalkozó ezt megteheti, de közterületen nem, ezért fontos, hogy meddig terjednek ezek a határok, és ezt ki is kell jelölnie a cégnek.

Körbe is lesz kerítve

A terület magántulajdonban van, ezért oda azt enged be az üzemeltető, akit akar, és a feltételeket is ő szabja. „A kertjébe sem enged be akárkit az ember, igaz?” – tette fel a kérdést Bajnok László ügyvezető, akinek cége, a Smartly Technologies Kft. jelenleg gondozza a területet. A cégvezető azonnal a helyszínre sietett, amikor értesült érkezésünkről, hogy az Észak-Magyarország olvasóit tájékoztatni tudja a döntés meghozatalának részleteiről. Természetesen tudja, hogy sokaknak bosszantó, hogy ezentúl fizetniük kell, ha szabadidejüket az említett tóparton szeretnék tölteni, mert megszokták, hogy oda járnak évek óta – mondta Bajnok László. Azonban tudomásul kell venni, hogy a partszakaszon ők vágják a füvet és szedik a szemetet, melynek elszállításáról is gondoskodnak, illetve van két mobil vécé is. Egyelőre, de a jövőben bővítési terveik is vannak – tette hozzá az ügyvezető. Horgászhelyeket szeretnének kialakítani, illetve zuhanyzóval, vizesblokkal ellátni a tópartot, és minden feltétel teljesülése, hatósági engedély után hivatalosan lehet majd strandolni, persze nem ingyen. Azt is megtudtuk, hogy a part menti murvás rész még a tóhoz, értelemszerűen az emődi székhelyű cég kezelésébe tartozik, de a mellette lévő szántóföld is, így ott jogosan szedhetnek a parkolásért pénzt. Azonban a tó mellett végighaladó kavicsos autóút az önkormányzaté, ezért arra már nem terjed ki a hatókörük.

Csalódottak voltak, de fizettek

Fiatal pár szállt ki kutyájával egy autóból, egyenesen a tópart felé vették az irányt, nem törődtek a táblán a felirattal, hogy fizetniük kellene. Miskolciak, gyakran járnak ide, de nem tudták, hogy ezentúl parkolójegyet és napozójegyet is kell váltaniuk – mondták. Így kis gondolkodás után úgy döntöttek, csak sétálnak egyet a parton, az nem került semmibe.

Horváth Bence és barátnője azonban már visszafelé tartottak a part irányából kocsijukhoz. A fiatal férfi kérdésünkre készségesen válaszolt. Csalódott volt, mert évek óta szívesen jár ide, de mostantól meggondolja majd. Csak egy óra hosszára érkeztek, de a pénzt kifizette, nem vitázott, a kapott számlát és karszalagját is megmutatta. Szerinte az lenne a minimum, ha a pénzért cserébe lenne például egy büfé, ahol frissítőket lehet fogyasztani. És a vízpart is lehetne kulturáltabb, ha már fizetni kell érte.

Azért költözött néhány hónapja a Mályi-tó szomszédságába, üdülőövezetbe, mert élvezni szerette volna ennek előnyeit. Két gyermekével, ha tehették, legalább hetente kétszer lementek eddig a partra – hangsúlyozta Balatoni Szilvia. Hozzátette: ezentúl meggondolandó lesz, hiába laknak pár lépésnyire a víztől.