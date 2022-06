Ahogy beszámoltunk már róla, beszorult egy turistabusz vasárnap a lillafüredi alagútba, mivel a vezetője figyelmen kívül hagyta a magasságkorlátozásra vonatkozó táblát. Itt mindössze 3,4 méter a legnagyobb magasság az alagútban – a Lillafüreden lévők közül ez a legkisebb áteresztőképességű.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a honlapján is jelzi térképen a magasságkorlátozások között.

Olvasóink között és szerkesztőségünkben is felvetődött a kérdés, nem volna-e megoldás az ilyen jellegű esetek elkerülésére, ha magasságkorlátozó kapu épülne az alagúthoz. A Közút megkeresésünkre arról tájékoztatott, hogy a 2505-ös Eger–Hollóstető–Miskolc összekötő út alagútja előtt számos előjelzés, figyelmeztető tábla hívja fel a gépjárművezetők figyelmét a magasságkorlátozásokra. Szerencsére az is elmondható, bár nem egyedi esetről van szó, de ritka, hogy buszok, teherautók szorulnának az alagútba.

„Hogy ilyen esetek ne fordulhassanak elő, mintegy 10 évvel ezelőtt rendeztük az elkerülő út helyzetét. Akkor állami tulajdonba került az alagutat elkerülő útszakasz, amelyen így a szükséges beruházásokat, fejlesztéseket elvégezhettük, hogy a nagyobb járművek azt használhassák az alagút helyett, így az olyan paraméterekkel rendelkezik, hogy azon az említett gépek is biztonsággal közlekedhetnek. A 25611-es jelű Lillafüred alagút elkerülő csomóponti ágat külön táblák is jelölik, illetve a magasságkorlátozási térképeken is fel van tüntetve ez a helyszín. Ezen okok miatt egyelőre nincs napirenden magasságkorlátozó kapu telepítése, amely adott esetben ugyanolyan sérüléseket okozhat, mint maga az alagút, így az nem az utasokat, a járművet védi, hanem a műtárgyakat, de itt ilyen problémáról szerencsére nincs szó” – írták a felvetés kapcsán.

