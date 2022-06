A gasztronómia került a középpontba Felsőtelekesen, ahol a helyi finomságokat szolgáltak fel a meghívott vendégek számára, emellett pedig egy új közösségi teret is átadtak nemrégiben a helyiek számára. A „Spejz – telekesi manufaktúrát és asszonytermet” a tavaly létrejött csoportok fogják használni. 2021-ben alakult meg ugyanis a Felsőtelekesi Asszonyka, valamint a Felsőtelekesi Népdalkör, amelyek nagy elszántsággal vetették bele magukat a közös munkába.

Átadni a fiataloknak

– Az egykori fonók mintájára autentikusan berendezett helyiségben második otthonukra lelhetnek a felsőtelekesi asszonyok. Együtt tölthetik el az idejüket, az általuk végzett tevékenységet pedig a helyi fiatalok és a környéken élők is megismerhetik – fogalmazott Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője. – A közös programok, éneklések mellett a gasztronómiának is nagy szerepe lesz, hiszen a régmúltból Felsőtelekesen is rengeteg olyan receptúra létezik, amely ugyancsak érdemes arra, hogy minél szélesebb körben megismerjék.

Az egyik ilyen a felsőtelekesi töltött káposzta, amely a falu leghíresebb ételének számít. A helyi asszonyok ugyanis spenóttal savanyítják a káposztát, amitől egyedi ízvilággal rendelkezik. Különlegességét már eddig is sok helyen elismerték, a falunapon minden esztendőben ezt szolgálják fel a vendégek számára.

Magazin receptekkel

– Megjelent egy magazin, amely a Terítéken a vidék címet viseli – tette hozzá Fekete Erika, a település művelődésszervezője. – Ebben a kiadványban humoros családi történeteket idézünk fel, de konkrét receptúrákat is tartalmaz, olyan ránk jellemző ételek leírását, amiket később bárki nyugodt szívvel elkészíthet. A faluban élők nagyon szeretnek főzni, ezért is kapcsoltuk össze a Gasztro-Majálist a Spejz átadásával. Egyszerűen adta magát a két esemény, ami így utólag is jó ötletnek bizonyult. Nagyon örülünk ennek a fejlesztésnek, mert szerettünk volna egy olyan helyiséget biztosítani a körök számára, ahol bármikor összejöhetnek, hasznosan tölthetik el az idejüket, a ­tudásukat pedig jó szívvel adhatják át a fiatalabbak számára.

Tele programokkal

Az átadás után egymást követik majd a rendezvények, a nyári hónapokban szinte telt házzal működik majd a Spejz. Köszönhetően a művelődésszervezőnek, aki számos ötlettel állt elő a csoportok számára.

– Előkerülnek a régi receptek, főzünk, nemezelünk, mézeskalácsot sütünk, és egyéb kreatív foglalkozásokat tartunk – folytatta Fekete Éva. – Ezeket a programokat nevezhetjük workshopoknak, de természetesen a résztvevők ötleteit is figyelembe vesszük. Az a fontos, hogy ezt a helyet élettel töltsük meg, de szerintem ezzel egyáltalán nem lesz gond. Éppen azért jött létre, mert nagy szükség volt rá. Egészen biztos vagyok benne, hogy mindenki szívesen tölti majd az idejét ezen falak között.

A borítóképen: Az új közösségi tér. Fotó: PH