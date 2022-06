„Együtt vagyunk erősek” - esélyegyenlőség, integráció és inklúzió a köznevelésben és a társadalomban címmel Miskolcon rendezi három napos Országos Szakmai Konferenciáját szerdától péntekig a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete (MAGYE) alapításának 50. évfordulója alkalmából. A konferenciának rendhagyó módon más helyszínek mellett egy felsőoktatási intézmény, a Miskolci Egyetem is otthont ad, amely ebből az apropóból csütörtök délután sajtótájékoztatót szervezett a miskolci Zenepalotában.

Jelentős állami fejlesztés

„A gyógypedagógiai intézmények támogatásában az elmúlt időszakban jelentős fejlesztések történtek” - mondta dr. Lebanov József, a Belügyminisztérium Köznevelési Stratégiai Főosztályának főosztályvezetője. „Jelentősen megemelkedett a gyógypedagógus alapképzésre felvett hallgatók száma is. Jelenleg közel 10 ezer embert foglalkoztatnak gyógypedagógus és konduktor munkakörben Magyarországon. A gyógypedagógiai nevelési és oktatási intézmények, a gyógypedagógiai szakszolgálatok, valamint az utazó konduktori hálózat szakmai és infrastrukturális fejlesztése közel 13 milliárd forint állami támogatásból valósult meg. 2019 és 2022 között jelentős jogszabályi és módszertani fejlesztést hajtottunk végre a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók ellátására vonatkozóan.”

Valós igényre válaszol

A Miskolci Egyetemen három éve folyik gyógypedagógus képzés.

„Osztatlan tanárképzésünk van és nagyon nehéz volt olyan szakembereket találni, akik az egyetemi képzéshez szükséges akkreditáció minimum feltételeit biztosítani tudják. Évekig küzdöttünk azért, hogy egy valós, társadalmi, szociális és szakmai igényre reagálni tudjunk” – számolt be prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora. „Észak-Kelet-Magyarországon különösen nagy szükség van arra, hogy itt helyben képezzünk gyógypedagógusokat. Sajnálatos tendencia, hogy azok a fiatalok, akik elhagyják a régiót, akár egy egyetemi képzés miatt, már nem jönnek vissza. Azt gondolom, hogy a MAGYE ötven éves működése bizonyítja, hogy a gyógypedagógus szakmában működő szakemberek akarnak és tudnak érdemi párbeszédet folytatni egymással. A mostani Országos Szakmai Konferencia alkalmat ad arra, hogy a jó gyakorlatokat a kollégák meg tudják osztani egymással és mi az egyetem részéről is profitáljunk ebből.”

Párbeszéd a képzőhelyekkel

A gyógypedagógia a felnőtt életre készít fel, amihez különböző szintű képzőhelyekre van szükség.

„Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk Miskolc városában és ennyi szervezet és segítő kéz készen állt arra, hogy ezt a konferenciát megszervezhessük” – jelentette ki Reményi Tamás, a MAGYE elnöke. „Az Együtt vagyunk erősek mottónk a szervezési munkára is érvényes, hiszen három intézmény: a Miskolci Egyetem, az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, valamint a Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola kapcsolódott be ebbe a munkába. Mindez jól mutatja, hogy a gyógypedagógia feladata, hogy a korai fejlesztéstől, az óvoda és az általános iskola világán át, a felnőttek világára kell, hogy felkészítsen. Az elhelyezkedés folyamatát is tudjuk támogatni, amihez felsőfokú képzettséggel rendelkező szakemberekre van szükségünk. Ma már 13 képzőhelyen történik gyógypedagógus képzés, amihez nélkülözhetetlenné fog válni, hogy a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete a Miskolci Egyetem mellett a többi képzőhellyel is felvegye a kapcsolatot és koordinálja mindezt.”