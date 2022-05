Egy felmérés szerint az iskolai házi feladat és a tanulmányi eredmény közötti pozitív összefüggés felső tagozatban kimutatható. Például ha matematikából több a házi feladat, akkor a diákok jobb eredményt érnek el. Ugyanakkor alsó tagozaton ilyenfajta összefüggés nem létezik. A tanulók ebben a korban még nem képesek jelentős tanári vagy szülői segítség nélkül elvégezni a feladatokat, az ehhez szükséges koncentrációs képességük nem alakult ki.

Egy másik álláspont szerint a kisiskoláskori házi feladat lehet hasznos, csak az máshol jelentkezik, és kevésbé mérhető. Például hozzájárulhat a diákok felelősségérzetének, önálló problémamegoldó képességének kialakításához, valamint a napi szokásrendjük rögzüléséhez.

Nincs szabályozva

Mikitáné Újjobbágy Erzsébet, a Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola intézményvezetője, akinek tanítói végzettsége is van, elöljáróban megjegyezte, valóban nem könnyű kérdésről van szó. – Mivel a mi iskolánk iskolaotthonos formában működik, a kisdiákoknak nem adunk házi feladatot. A gyerekek szinte egész nap az iskolában vannak, a pedagógus segítségével gyakorolják a tananyagot, és a negyedik osztály végéig tanulják, hogy hogyan kell önállóan tanulni. Más a helyzet akkor, ha nem iskolaotthonos formában járnak iskolába a diákok. Akkor szívem szerint én sem adnék az alsósoknak házi feladatot, legfeljebb szorgalmit. A kisdiákok különböző módon érnek, a tanuláshoz való motivációjuk nagyon különböző, ahogy a szülői elvárások is. Az egyébként sehol nincs szabályozva, hogy a pedagógusok adhatnak-e házi feladatot, vagy sem, és ha adnak, mennyit. Erről minden intézmény saját hatáskörben dönt. Véleményem szerint az alsósoknak is szükségük van a napi gyakorlásra, de irányított formában, felnőtt segítségével – tette hozzá az intézményvezető.

Jelezte: a házi feladat legfőbb célja, hogy ne merüljenek rögtön feledésbe az iskolában tanultak. A feladatokat azonban tudatosan kell adni, csak az iskolában nyújtott ismereteket tartalmazhatják.

Nagy Attilának, a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola igazgatójának szintén van tanítói végzettsége is, sokáig tanított alsósokat. Ő szintén azt hangsúlyozta, hogy a házi feladat nem lehet az új tananyag elsajátításának az eszköze vagy elmaradt ismeretanyagok pótlása, csakis gyakorlásra való. Vannak olyan gyerekek, akiknek nagyon fontos a gyakorlás, mert például nehezen megy az olvasás vagy a mechanikus számolás. – A házi feladatot elvégezni úgy a legjobb, ha az kötetlen formában történik. Például leül a szülővel a gyerek, elmeséli, hogy mit olvasott, esetleg fel is olvas egy részletet, lemásol valamit, vagy együtt számolnak. Ha a gyermek reggeltől délután 4-ig az iskolában van, akkor nem szabad még otthon is feladatokkal terhelni. Nagy baj, ha a szülő a jobb eredmény érdekében még pluszfeladatokat ró a gyermekre. Az alsósok számára a legjobb otthoni tevékenység a játék. Hétvégére és tanítási szünetek idejére pedig kimondottan ellenzem a házi feladat adását. Szükség lenne azonban tananyagcsökkentésre is. Ha a pedagógusok azt kérik a gyerekektől alsóban, hogy otthon olvassanak, azt nem tartom házi feladatnak. Sokkal nagyobb probléma, hogy már kisebbek is sok időt töltenek a számítógép előtt, nézegetik a telefonjukat, ami az idegrendszerükre rendkívül rossz hatással van – hívta fel a figyelmet az igazgató.

(A borítóképen: Érvek sorakoznak a házi feladat mellett és ellen is)