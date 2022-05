A családok személyijövedelemadó-visszatérítése és a családi kedvezmény kapcsolata miatt vannak még családok, ahol több tízezer, akár százezres nagyságrendű adó-visszatérítést lehet még érvényesíteni az idei jövedelemadó-bevallás során. A lehetőség azokat érintheti, akik nem egyedül jogosultak a családi kedvezményre.

Ezen a héten péntekig, május 20-ig kell beadni a 2021-es évet érintő személyijövedelemadó-bevallást az erre kötelezetteknek. A bevallás elkészítésekor idén jobban kell figyelni, hiszen először volt arra példa, hogy már a bevallás határideje előtt jelentős adó-visszatérítést kaptak a gyermeket nevelő családok, amely egyéb kedvezményeket is érinthet. A családi kedvezményre jogosultaknak érdemes megvizsgáltatni a mostani szja-bevallásukat, mert optimális esetben előfordulhat, hogy a február 15-ig már megkapott visszatérítésen felül további adóforintok járhatnak még vissza – hívta fel a figyelmet Halász Mónika, az ICT Európa Finance bérszámfejtési szakértője. A családi adókedvezmény alakításával, adott esetben módosításával példaszámítása szerint egy alacsony jövedelmű, kétkeresős, kétgyermekes családnak – amennyiben év közben nem érvényesítettek családi kedvezményt – közel 48 ezer forintot igényelhetnek még vissza. A magasabb jövedelműeknél ez az összeg elérheti a 240 ezer, míg a három gyermeket nevelőknél a 379 ezer forintot is. A számítás természetesen minden esetben személyekre szabottan, egyedileg történik – szögezte le a bérszámfejtési szakértő. Az viszont biztosra vehető, tette hozzá, hogy a gyermekek számától és a jövedelemtől függetlenül is adódhat különbség, amely bizonyos esetekben a százezres nagyságrendet is elérheti.

