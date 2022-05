A város ünnepét a közgyűlés 1993-as döntése óta május 11-én tartják, megemlékezve arról, hogy 1909-ben ezen a napon adott Miskolcnak címeres kiváltságlevelet Ferenc József osztrák császár, magyar király. A nevezetes napra szerteágazó kínálattal készül az önkormányzat. A programokat szerdán sajtótájékoztatón ismertették a szervezők.

Veres Pál, Miskolc polgármestere először köszönetet mondott annak a több ezer miskolcinak, akik részt vettek az idei csanyiki Nosztalgia Majálison, illetve azoknak, akik közreműködtek a rendezvény lebonyolításában, amelynek visszaállításáról még 2019-ben döntött az önkormányzat. – Május bővelkedik a rendezvényekben. Örülünk annak, hogy kiszabadulhattunk végre a Covid szorításából és ismét programokat kínálhatunk a miskolciaknak. A korábbiaktól eltérően idén többnapos programsorozattal szeretnénk emlékezetessé tenni a helyiek számára a város ünnepét – emelte ki a polgármester.

Színvonalas programok dömpingje

A programokról szólva Veres Pál elmondta: május 11-én 14 órakor tartják meg a Város Napi ünnepi közgyűlést a Miskolci Nemzeti Színház Kamaraszínházában, ahol átadják a közgyűlés által adományozott kitüntetéseket. Este a Nagyszínpadon az Idesereglik, ami tovatűnt – Óda az énekes madárhoz Tamási Áron eredeti műve nyomán készült (nép)zenés-(nép)táncos színházi feldolgozását láthatja a nagyérdemű az idén 70 éves Magyar Állami Népi együttes debütáló előadásában. A polgármester említést tett arról is, hogy a város az ünnepi héten vendégül látja Miskolc egyik testvérvárosának, Aschaffenburgnak küldöttségét is. A további programokat ismertetve a polgármester elmondta, hogy május 12-én az Avasi Bortanyán rendezik meg azt a borversenyt, amelyen kihirdetik Miskolc Város Bora 2022 címet, az Avasi Borangolás pedig május 12. és 14. között várja az érdeklődőket. A polgármester felhívta a figyelmet arra is, hogy a tavaly novemberben a Miskolci Nemzeti Színházba meghirdetett Határtalan Napok elnevezésű rendezvényt május 12. és 14. között tartja meg az intézmény a kassai Thália Színház vendégszereplésével. Hozzátette: A Tour de Hongrie profi országúti kerékpárosverseny utolsó, legizgalmasabb, hegyi terepet is magában foglaló szakasza 14-én délelőtt indul a Városház térről. A rendezvénysorozatot a Kassa-Miskolc Ultramaraton zárja majd. A futóverseny Kassáról indul, befutója pedig Miskolcon lesz.

– Idén 13. alkalommal rendezi meg a népszerű kulturális programot, a Játékos Városjárást az Itthon Miskolcon Egyesület és az egyesület által alapított Szeretem Miskolcot Mozgalom – mondta Fedor Vilmos polgármesteri megbízott. – A reggeltől estig tartó eseményre az általános iskolák felső tagozatos tanulói, középiskolások, családok és civilek 5 fős csapatai jelentkezhetnek. Az idei játék Miskolc és az irodalom címet viseli. A téma gazdag, felöleli a város régmúlt korainak és jelen korának irodalmát is. A versenyre május 10-ig lehet jelentkezni. Az első 300 jelentkező Szeretem Miskolcot feliratú pólót kap ajándékba – hangsúlyozta a polgármesteri megbízott.

– A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. (MKK) minden korosztálynak kínál ingyenes zenei programokat az ünnep hetére. Május 11-én délután 14 órától miskolci cégek és intézmények interaktív, illetve szemléletformáló foglalkozásain vehetnek részt majd az érdeklődők a Szent István téren, ahol a Miskolci Egyetem hallgatói városismereti vetélkedőt tartanak és helytörténeti kiállítás is lesz. Este pedig elkezdődnek az ingyenesen látogatható könnyűzenei koncertek. Az est sztárvendége a Carson Coma zenekar lesz. Május 10. és 14. között a belvárosi romkocsma mellett koncerthelyszínné alakul a Szinva terasz, és a Művészetek Házában is lesznek programok a Tekerd fel a hangerőt! című rendezvény keretében – mondta Majorné Bencze Tünde, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. (MKK) központ ügyvezetője ismertetve az intézmény Város Napi rendezvényeit.

A részletes programokat később közöljük.

(A borítóképen: A Kassa–Miskolc Ultramaraton zárja a rendezvénysorozatot)