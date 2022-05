Korábban írt róla lapunk: felmerült a városvezetés részéről, hogy óvni kell majd az átadott beruházást. Most viszont úgy tűnik, hogy nem csak az átadás után, már most szükség lenne rá. Kérdéseinket – lesz-e a környéken térfigyelő kamera (mikortól), és hogyan tervezi majd megvédeni a miskolci önkormányzat a most épített értékeket? – elküldtük a miskolci városháza sajtóosztályára, várjuk a választ.