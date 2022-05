Kétéves szünet után idén újra háromnapos rendezvénnyel ünneplik a pünkösdöt Sárospatakon, a már hagyományos Szent Erzsébet-ünnepség segítségével. A történettudomány szerint Sárospatakon született, de életének nagy részét a németországi Türingiában töltő, szentté avatott Árpád-házi királylány kultusza köré épülő rendezvényt újjáalakult szervezőgárda rendezi meg – hangzott el az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón.

Koleszár Krisztián önkormányzati képviselő az önkormányzat megbízásából vesz részt az előkészületekben. Mint elmondta, az elmúlt két évben a koronavírus-járvány megakadályozta, hogy a város egyik legnagyobb és leglátogatottabb rendezvényét megrendezzék. Kiemelte: már hónapok óta tartanak az előkészületek, amelyek eredményeként egy teljesen megújult, háromnapos rendezvénysorozat várja majd az érdeklődőket pünkösd hétvégéjén.

Az eseményt négy szervezet rendezi meg: az önkormányzat, a Szent Erzsébet Történelmi Társaság, A Művelődés Háza és Könyvtára, valamint a helyi római katolikus egyházközség. Szombaton a már hagyományos pünkösdi gyermektánc-találkozót rendezik meg, vasárnap a családoké a főszerep, ugyanis délelőttől késő estig számos programot kínálnak a gyerekeknek és a felnőtteknek. Ezen a napon lesz a Szent Erzsébet életét bemutató kosztümös felvonulás is – mondta. Hétfőn a sárospataki bazilikában katolikus egyházi ünnepség keretében ünneplik az Árpád-házi királylány szentté avatását. Az esemény vendége lesz dr. Ternyák Csaba egri érsek, aki megáldja a bazilika új sekrestyeépületét is. Megtartják a hagyományos ünnepi körmenetet is Szent Erzsébet ereklyéjével – közölte Koleszár Krisztián.

Látványos lesz

Sipos Zsolt, a Szent Erzsébet Történelmi Társaság elnökségi tagja kifejtette: a hagyományos rendezvény több pontján is változások lesznek. A kosztümös körmeneten például Szent Erzsébet életét nem felolvasással, hanem kimondottan erre az ünnepségre koreografált tánccal mesélik el. Ő maga pedig az úgynevezett történelmi újrajátszó csoportok szerepét koordinálja majd az ünnepségen. A szervező kimondottan látványos programokat ígért, véleménye szerint azok számára is tartanak majd újdonságokat, akik már többször vettek részt a sárospataki pünkösdi ünnepségeken. Hozzáfűzte: ezúttal is lesznek vásározók, kézművesek, bábosok és komédiások is.