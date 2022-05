A megmaradt tagdíjakból összegyűjt pénz azonban nem fedezte volna teljes egészében a projekt költségeit. De kaptak támogatást, és megtakarításaik is voltak korábbról – tudatta Dióssi Erika. Hozzátette: februárban realizálódott, hogy sikerülhet a kondiparkot létrehozni, és májusra el is készültek vele. Azok a diákok, akik nem tagjai egyik szakosztálynak sem, ugyanúgy használhatják az egyesület eszközeit, így természetesen a kondiparkot is, ahogyan a többiek, a tan­órákon és szabadidejükben egyaránt. A rugalmas választási lehetőség minden fiatal számára adott. Az egyesület elnöke példaként említette, hogy nemcsak a szabadtéri kondipark eszközeire igaz ez, hiszen ha pingpongozni vagy tollaslabdázni van kedve a diáknak, akkor azt is teheti. Azonban a sportolás leginkább a hétköznapokon megoldható az iskola keretei között, hétvégén csak akkor, ha az intézmény nyitva van valamilyen okból. A kondipark hivatalos átadása május 31-én, az iskola sportnapján lesz, de az eszközöket a napokban már a diákok rendelkezésére bocsátják.

(A borítóképen: Fontos a mozgás öröme | Fotó: Ádám János)