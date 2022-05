Sokáig nem értettem, hogy külföldön miért finomabb az a tejtermék, amelyet ugyanabban a multiban vettem, amelyben itthon is vásárolok, és még a neve is ugyanaz. Azt gondoltam, csak az utazás varázsa, a hely klímája miatt éreztem úgy, vagy egyszerűen ott jobban esett. Idővel rá kellett jönnöm, hogy ez nem csupán az én érzetem, a termék valóban nem ugyanolyan minőségű.

Örömteli a hír, hogy hamarosan ez megváltozhat. Hiszen büntetéssel sújtják majd a termék gyártóját, ha nem ugyanazt a minőséget szolgáltatja az Európai Unió valamennyi országában. Ez azért felvet néhány kérdést. Eddig miért volt jó nekünk a silányabb minőség is? De tudok örvendetes ellenpéldát is. Magam tapasztaltam egy franciaországi multinacionális nagyáruházban a ruhaosztályon bóklászva. A minőség olyannyira megegyező, hogy az árak az euró mellett forintban is fel voltak tüntetve a címkén, tehát valószínűleg hozzánk is ezt az árut szállítják, ráadásul a mi pénznemünkben olcsóbb volt.