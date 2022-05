Az elmúlt esztendőkben számos olyan projekt valósult meg Putnokon és Gömörben, amely összefüggésbe hozható a turizmusfejlesztéssel. Már csak azért is, mert a helyben található látványosságok mellett akár Aggtelek, Szilvásvárad és a Lázbérci-víztározó közelségét is kihasználhatják. Megépült a kerékpárút, fejlesztették a Sajón a vízi sportokhoz kötődő infrastruktúrát, egyre népszerűbb a város mellett elhaladó kéktúra útvonal, de most már a közút mellett akár lóháton is nagyszerű kirándulásokat lehet tenni.

Szolgáltatásbővítés

Gömörszőlős, Ragály, Imola és Trizs csak néhány állomás azok közül, amelyeket érdemes turistaként is felkeresni. Putnokon most igyekeznek megkönnyíteni a kommunikációt, ugyanis elindult a tesztüzem azoknál a közterületeken található információs oszlopoknál, amelyek a helyiek mellett a látogatók számára nyújtanak hasznos tudnivalókat.

A tartalmat bármikor lehet változtatni, bővíteni, átalakítani

Fellegi Sándor

– Folyamatosan teszteljük a rendszert és figyeljük a működését – fogalmazott a digitális fejlesztéssel kapcsolatban Fellegi Sándor informatikus. – Az első időkben még csak néhány slide-ot mutat be, de a későbbiekben egy navigáció segítségével különböző információkat kaphat majd az érdeklődő. A városban található közintézmények elérhetősége és nyitvatartása mellett a szabadidős programokkal kapcsolatos tudnivalók is helyet kapnak.

A közterületekre telepített oszlopok felhasználók részére készült felületét úgy kell elképzelni, mint egy mobiltelefont vagy egy tabletet. A kezelése sem lesz bonyolultabb ennél, tehát bárki könnyen elboldogulhat majd vele. A putnoki lakosság azért nagyrészt tisztában van a helyi dolgokkal, ezért arra számítanak, hogy inkább a vendégek töltenek majd több időt az oszlopok előtt.

– A tartalmat bármikor lehet változtatni, bővíteni, átalakítani, amivel adott esetben természetesen élni is fogunk – folytatta Fellegi Sándor. – Az a célunk, hogy a látnivalókkal és a hasznos információkkal kapcsolatban minél teljesebb képet tudjunk adni Putnokról és a környező településekről. Az oszlopokat a város három pontján lehet megtalálni. Az egyiket a Polgármesteri Hivatalnál, a másikat a Tóth Ede Művelődési Ház előtt, és a Gömör Kapujához is lesz egy telepítve. Bízom benne, hogy minél többen használják majd, mert a későbbiekben akár a korábban hagyományos módon kihelyezett hirdetőtáblákat is felválthatja majd.

(A borítóképen: Elindult a tesztüzem az információs oszlopoknál | Fotó: Marosréti Ervin)