12 százalékkal többet

– A növekvő ügyérkeztetéssel azonban nőtt a befejezett ügyek száma is. A Miskolci Törvényszéken 85 608 ügyet fejeztek be, ez 12 százalékkal több, mint 2020-ban. Ez impozáns adat, amely az országos 8 százalékot is meghaladja. A szabálysértési, nem peres ügyek az országos tendenciához hasonlóan jelentősen emelkedtek, ahogy az ilyen jellegű ügyek befejezésének a száma is nőtt. Csökkent az ügyhátralék is a Miskolci Törvényszéken, 8,7 százalékkal. 2020 második fél évében indult központi intézkedés az iránt, hogy csökkenjen a két éven túli folyamatban lévő peres ügyek száma országosan. Jelentős részsiker, hogy 2020. augusztus végéhez képest 32 százalékkal csökkent az ilyen ügyek száma 2021 végére – mondta dr. Senyei György.

Másik jelentős adatként említette az elnök, hogy a Miskolci Törvényszék illetékességi területén az elsőfokú gazdasági ügyszakmai jogerőre emelkedési arány 2021-ben az országos átlagtól is kedvezőbben alakult: az ítéletek 95,6 százalékban nem éltek jogorvoslattal, tehát a felek elfogadták azt. Megemlítette még, hogy a Covid tovább gyorsította a távmeghallgatási rendszer kiépítését, a Miskolci Törvényszéken egy újabb távmeghallgatási mobil végpont került kiépítésre, így már 13 tárgyaló van a megyében, amely alkalmas a távmeghallgatásra. 2021-ben 3167 távmeghallgatást tartottak, amely a már emelkedést mutató 2020-as évhez képest is 36 százalékos növekedés.

– 2021-ben 6617 üggyel több érkezett a megyében a bíróságokhoz, ugyanakkor a peres ügyek száma csökkent – mondta el a tájékoztatón dr. Tuzáné dr. Papp Szilvia, a Miskolci Törvényszék elnöke. A befejezett ügyek száma pedig tavaly 9225-tel meghaladta a 2020-as évét.