Visszafogottak voltak áprilisban a lakásvásárlók a bizonytalanabbá váló gazdasági környezet, az emelkedő lakáshitelkamatok, valamint a húsvéthatás miatt, de a kínálatnak a természetes ingatlanpiaci folyamatok, azaz a költözések azért támaszt nyújtanak – derül ki az ingatlan.com legújabb elemzéséből, amely a kereslet és a kínálat áprilisi alakulását mutatja be.

„Idén áprilisban több mint 1600 településen hirdettek meg eladásra lakóingatlanokat, ami 6 százalékos növekedésnek felel meg éves szinten. Ugyanakkor a feladott hirdetések száma kevesebb mint 2 százalékkal csökkent. A kínálat alakulása a különböző településtípusokon is felemás volt: a fővárosban és a megyei jogú városokban tavaly áprilishoz képest 4 és 6 százalékkal kevesebb lakóingatlant hirdettek meg eladásra. A községekben viszont 10 százalékkal bővült a friss kínálat. Utóbbi bővülésben szerepe van annak, hogy az agglomerációs térségek iránti növekvő kereslet miatt az ott lakók egy része megválna az ingatlanától” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Csökkent az érdeklődés

A kereslet alakulását bemutatva hozzátette: „Az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések száma az előző hónaphoz képest 17 százalékkal csökkent, ebben viszont szerepet játszik a kínálat szűkülése is. Az egy hirdetésre jutó érdeklődések száma ugyanis márciushoz képest csak 4 százalékkal volt kevesebb. Éves szinten pedig 6 százalékos ez a csökkenés. A keresletcsökkenés azzal is magyarázható, hogy az infláció elől menekülő vásárlók egy része már az első negyedévben letudta az adásvételt. Ráadásul áprilisban voltak a húsvéti ünnepek és a választások is, ezek pedig szintén visszafogták a keresletet.”

A szakember szerint egyelőre nem lehet megmondani, hogy tartósan alacsonyabb keresleti-kínálati szintre rendezkedik-e be a piac, vagy csak átmeneti hanyatlásról van szó.

„Az áprilisi adatokból kiderül, hogy most extra lendületet nem kapott az országos lakáspiac. Ugyanakkor azért az is látható, hogy a lakáspiaci forgalomnak van egy stabil motorja. Mégpedig az élethelyzetek változása, például összeköltözés, válás vagy gyermekvállalás miatti vásárlások, örökléshez kötődő eladások folyamatosan friss kínálatot hoznak a kínálati oldalra” – tette hozzá Balogh László.